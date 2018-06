Foto: dpa





Bundeskanzlerin

Für die Regierungschefin Angela Merkel ist ihr vierter Start in eine Amtszeit der dramatischste: Der Streit mit der CSU über die Flüchtlingspolitik ist so eskaliert, dass Angela Merkels Rücktritt oder ein Bruch der Regierung oder beides möglich scheint. Die neue Frist für eine Einigung endet am übernächsten Wochenende. Das in ihrer ersten Regierungserklärung formulierte Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, wirkt fast wie ein ironischer Kommentar. Parallel versucht sich Merkel international an neuen Trump-losen Allianzen und weiter am Zusammenhalt der EU. Eine gewisse Erschöpfung ist ihr anzumerken.