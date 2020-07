Foto: Maximilian von Lachner





Andreas Mattfeldt (CDU)

Wahlkreis Osterholz – Verden

Andreas Mattfeldt hat gleich drei Abgeordnetenbüros, um den Kontakt zu seinen Wählerinnen und Wählern zu halten – in Berlin sowie in seinem Wahlkreis in Osterholz und Verden. Er meint: „709 Abgeordnete sind zu viel. Dabei ist nicht die Anzahl der Abgeordneten das Problem, die als direkt gewählte Parlamentarier aus ihren Wahlkreisen entsendet werden. Dies sind lediglich 299 Abgeordnete. Seit Jahren werden die Abgeordneten, die durch die Listen der Parteien entsendet werden, immer mehr. Derzeit sind dies 410 Abgeordnete, die über die Ausgleichs- und Überhangmandate durch die Parteien entsendet werden. Damit wir zu einer richtigen Verkleinerung des Bundestages kommen, unterstütze ich mit vielen Kollegen die Einführung eines echten Zweistimmenwahlrechts.“ Dazu, so Andreas Mattfeldt, solle das Wahlrecht so geändert werden, dass der Bundestag die aktuell vorgesehene Größe von maximal 598 Abgeordneten erreicht.

299 Abgeordnete sollen demnach direkt über die Erststimme in den Wahlkreisen gewählt werden, die anderen 299 Abgeordneten über die Zweitstimme über die Listen der Parteien. Veränderungen der Wahlkreiszuschnitte seien dann nicht erforderlich, sodass die Änderung schon zur Wahl 2021 umgesetzt werden könnte. Dies entspreche einer gleichen Gewichtung von Erst- und Zweitstimme und sei somit grundgesetzkonform, meint Mattfeldt. Das derzeitige Wahlrecht begünstige die Parteifunktionäre, die sich über die Liste absichern lassen, kritisiert der CDU-Politiker aus Langwedel.