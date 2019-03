Foto: Daniel Bockwoldt / dpa





Leinenpflicht in öffentlichen Anlagen

In Bremen gilt die Leinenpflicht in öffentlichen Park, Garten- und Grünanlagen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wo Hunde ohne Leine geführt werden können: am Osterdeich und am Torfkanal in Findorff. Beispielsweise gibt es in Sebaldsbrück am Rande des Carl-Goerdeler-Parks sowie in den Neustadtswallanlagen neben dem Neustadtsbahnhof zwei umzäunte Flächen, auf denen Hundehalter ihre Vierbeiner ganzjährig legal frei laufen lassen können.