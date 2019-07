Foto: Lukas Schulze/dpa





Notruf, um Tieren zu helfen

Passanten, die Tiere an heißen Tagen in geparkten Autos sehen, rät die Ärztin, das Tier zunächst genau zu beobachten: "Wenn ein Hund relativ ruhig ist, nicht bewusstlos und nicht stark hechelt, hat man noch genügend Zeit, die Polizei zu rufen." Nur im Notfall solle man die Scheibe einschlagen. Am besten, nachdem man ein Foto gemacht und einen Zeugen hinzugeholt hat.