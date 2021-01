Foto: André Fesser





Planung für 96 Häuser gestoppt

Mit einem Knall ist im März ein groß angelegtes Ortsentwicklungsprojekt in Lilienthal abrupt zu Ende gegangen. Viele Monate lang hatte das Bauvorhaben in zentraler Lage die Gemüter erregt und die Gemeinschaft gespalten. Ein Investor plante auf einer Fläche an der Mauerseglerstraße den Bau von 96 Reihenhäusern. Hinzukommen sollten Senioren- und Sozialwohnungen. Die Gemeindespitze um Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) trieb das Vorhaben wohlwollend voran, zumal der Investor aus Bremen zugesichert hatte, an der Mauerseglerstraße auch eine Kita und eine Grundschule errichten zu lassen.

Gegner der Projekts führten an, dass sich das Gesicht des Ortes durch die große Zahl an Neubauten in den vergangenen Jahren schon zu stark verändert habe, und die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur in Lilienthal mit der gestiegenen Kinderzahl schon jetzt nicht mithalten könnte. Daher seien weitere Wohnungen der falsche Weg. Zudem hätte sich ein an den Bauflächen angesiedelter Reiterverein erheblich einschränken müssen. Und der Betreiber einer benachbarten Behindertenwohneinrichtung sorgte sich um den Wegfall eines Naherholungsgebiets. Im März dann der Knall: Nachdem der Bürgermeister erfahren hatte, dass versucht worden sein soll, ein Mitglied des Gemeinderates vor den entscheidenden Abstimmungen zu bestechen, stoppte er die Planungen. Das lange geplante Bauvorhaben Mauerseglerstraße war binnen weniger Wochen Geschichte. Ganz beendet ist die Sache noch nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bis heute in der Bestechungssache. Und der Reiterverein kämpft auf juristischem Weg mit einem Grundeigentümer über die Weiternutzung der Pachtflächen.