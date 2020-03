Rund dreißig Prozent der erwachsenen Deutschen leiden laut Robert Koch Institut an Allergien. Eine Allergie ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Tierhaare, Lebensmittel, Hausstaub oder Pollen lösen Jucken, Niesen und Atemnot aus. Wirklich helfen können bei einem Allergieschub nur Medikamente. Allerdings kann man diese auch mit Hausmitteln und Achtsamkeit ergänzen. Das wichtigste Utensil in der Allergie-Saison dürfte neben Allergiemitteln die Pollenflug-Vorhersage sein. Von Februar bis September fliegen die Pollen für gewöhnlich durch die Luft. Durch den milden Winter allerdings, kam es in manchen Regionen der Republik bereits im Januar zum Pollenflug der Haselnuss.