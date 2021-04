Foto: Peter Kneffel/dpa





Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden müssen sich weiter in Geduld üben: Die Europa-Tournee „Legacy of the Beast“ wird auf den Sommer 2022 verschoben. Die Tour hätte die Briten im Juni 2021 auch nach Bremen geführt. Das Konzert findet nun voraussichtlich am 20. Juli 2022 auf der Bremer Bürgerweide statt.