Foto: Weser Kurier





Bremen, ganz oben

Bremen, this is the International Space Station.” Dann Applaus, Jubel, Pfiffe. Als Alexander Gerst am 3. Oktober ins Mikrofon spricht, hat er eine besondere Zuhörerschaft. Mehrere Tausend Leute – Erwachsene und etliche Kinder – warten schon in der Bremer ÖVB-Arena darauf, seine Stimme zu hören, ihn zu sehen: ihn, den deutschen Astronauten auf der Internationalen Raumstation, der 400 Kilometer über der Erde schwebt und nun live auf einer großen Leinwand in Bremen erscheint.

Das Gespräch mit Gerst, es war ein Highlight des International Astronautical Congress (IAC) dieses Jahr in Bremen. Es war aber längst nicht das einzige. Für fünf Tage wurde Bremen zum Zentrum der globalen Raumfahrtindustrie. Es waren Menschen dort, die Satelliten bauen, Raketen starten, Müll im Weltraum einfangen, davon träumen, irgendwann zum Mond zu fliegen oder sich mit dem Zusammenspiel von Kunst im All beschäftigen. 6000 insgesamt, die irgendwas mit Raumfahrt zu tun haben.

Neben Gersts Live-Schalte nach Bremen und dem Tag der offenen Tür, der 12 000 Besucher angezogen hat, war für viele Vertreter der Branche ein Mann eine besondere Überraschung: Nicht nur, dass mit Jim Bridenstine, Chef der amerikanischen Raumfahrtagentur Nasa, eine Schlüsselfigur der internationalen Raumfahrt in Bremen war – er hat auch viele Zweifler von sich überzeugt. Gerade einmal fünf Monate war der 43-Jährige im Amt, als er in die Hansestadt kam. Ihm eilte kein guter Ruf voraus: Trump-Günstling, Klimaleugner, Fachfremder. In Diskussionsrunden und Vorträgen bewies er das Gegenteil: Er war gut eingearbeitet, freundlich und hatte eine klare Meinung. Immer wieder betonte er, wie wichtig internationale Kooperationen sind. Töne, die man so nicht von ihm erwartet hätte – und mit denen er genau den Tenor des Astronautenkongresses traf. Die große Botschaft des IAC in Bremen ist: Raumfahrt geht nur zusammen.

Stefan Lakeband (31) ist Wirtschaftsredakteur und schreibt regelmäßig über Raketen, Satelliten und Bremer Forschungsprojekte im All.