Vegesack steht an diesem Wochenende beim Festival Maritim Kopf. Auf der Maritimen Meile am Vegesacker Weserufer wird einiges geboten. Insgesamt spielen mehr als 30 Gruppen aus aller Welt, deren gemeinsames Element die Verbundenheit mit dem Meer und der Seefahrt ist. Am Sonntag endet das Festival mit einem Feuerwerk.