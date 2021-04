Der Abriss des ehemaligen Einkaufszentrums Haven Höövt schreitet voran: Spezialbagger haben sich inzwischen weit in den Bau hineingearbeitet. Erst vor wenigen Tagen wurde der Glasturm des Einkaufszentrums abgerissen. Auf dem Gelände des Haven Höövt soll ein neues Stadtquartier entstehen. Die Bilderstrecke zeigt Einblicke in die Baustelle am Vegesacker Hafen.