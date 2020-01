Foto: Christian Kosak





Damit die Rotbuche auch in die richtige Richtung fällt, schneidet der Baumfäller die sogenannte Fallkerb in den Stamm. Dazu wird ein waagerechter Schnitt, die Fallkerbsohle, am unteren Stammende geschnitten und danach das Fallkerbdach von oben bis zur Fallkerbsohle herunter geschnitten. So entsteht ein Keil, der aus dem Baumstamm anschließend herausgetrennt wird.