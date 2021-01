Foto: Diego Puletto





25. Februar 2020

Zum ersten Mal gibt es mehr Neuinfektion außerhalb Chinas. 411 Menschen erkrankten in dem Land, während es im Rest der Welt 427 sind. Auch in Südamerika gibt es einen ersten Fall. Bei einem 61-Jährigen wird das Virus in Brasilien festgestellt, er war zuvor in Italien.