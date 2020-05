Der Geruch beißt in der Nase. Manche Leute mögen ihn, was wiederum andere unverständlich finden. Einige können ihn nicht ab, weil er sie an Krankenhäuser erinnert. Vom Duft des Desinfektionsmittels ist die Rede. Als die Coronavirus-Pandemie Ende Februar Fahrt aufgenommen hat, haben die Deutschen es noch vor Klopapier und Nudeln in Massen gekauft. Weil die Regale in Supermärkten und Drogerien schnell leer geräumt waren, erhielten Apotheken die Erlaubnis, selbst Desinfektionsmittel herzustellen.

Das passiert noch immer, etwa in der Knochenhauer-Apotheke in der Bremer Innenstadt: Obwohl es erst kurz nach Mittag ist, bleiben die Lichter hinter der Glasfront wie in vielen Geschäften zurzeit aus. Der Kundenbetrieb dauerte nur bis zum Mittag. Aber im Labor wird noch gearbeitet. Der kleine Raum sieht ein wenig aus wie eine moderne Küche: Die weißen Oberflächen der Ober- und Unterschränke glänzen, die Wand hinter der anthrazitfarbenen Arbeitsplatte ist gefliest. An der Wand hängen Schaukästen mit sorgfältig aufgereihten braunen Glasflaschen, auf der Arbeitsfläche stehen eine Waage, Kartons und noch mehr Fläschchen.

Jinda Mohammed räumt die Arbeitsfläche frei. Die 26-Jährige hat Pharmazie in Braunschweig studiert und macht ihr praktisches Jahr nun in der Knochenhauer-Apotheke. „Normalerweise würden wir eine größere Menge herstellen“, sagt Mohammed. Wegen der hohen Nachfragen: „Die Leute sind verrückt. Ich weiß gar nicht, was sie mit so großen Mengen machen.“ 50 bis 60 Liter habe die Inhaberin der Knochenhauer-Apotheke, die Pharmazeutin Zynab Falmaz, zu Beginn der Pandemie produziert. Nach zwei, drei Wochen sei diese Menge ausverkauft gewesen.

Heute stellt die 26-Jährige zur Demonstration nur einen Liter her. Mohammed blickt auf einen Zettel, eine Anleitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dann greift sie nach der größten Flasche mit der Aufschrift Isopropyl Alcohol. Der Inhalt ist der Hauptbestandteil des Desinfektionsmittels, er ist mit 99,8 Prozent Reinheit höchst konzentriert. Für den Verzehr ungeeignet, weil giftig.

Im nächsten Schritt folgt das Glycerin. Es ist ebenso wie die anderen Bestandteile klar und farblos, aber deutlich zähflüssiger. Die dritte Zutat ist Wasser. Aber kein gewöhnliches, sondern destilliertes: „In Leitungswasser sind Mineralien und Verunreinigungen, die dürfen nicht ins Desinfektionsmittel“, sagt die Pharmazeutin. Wasser müsse ins Mittel, damit es besser auf der Haut wirke. Nachdem Mohammed das sterile Wasser hinzugefügt hat, ist das Desinfektionsmittel fertig. Sie gibt aber noch einige Tropfen ätherisches Zitronenöl hinzu, damit das Mittel weniger streng riecht. Und zum Schluss kommt noch ein Tropfen blaue Lebensmittelfarbe hinzu. „Die Kunden denken oft, das blaue Mittel wirke besser, was es aber nicht tut.“

Mohammed rührt mit einem Löffel die Flüssigkeit um, gießt das Gemisch vom Rundkolben in den Messbecher und wieder zurück, um es zu vermengen. Sie nimmt eine große Spritze und füllt das Desinfektionsmittel in kleine PET-Flaschen. Das Etikett macht den Abschluss, „ohne dürfen wir es nicht verkaufen“, sagt die 26-Jährige. Laut Verordnung dürfen Apotheken noch bis zum 31. August Desinfektionsmittel selbst herstellen. Dass das solange notwendig ist, hofft auch hier niemand.