Es ist der 14. November, kurz nach elf. Auf dem Bremer Marktplatz, vor dem Schütting, ist ein Pavillon aufgebaut. Davor stehen die Menschen in einer Schlange und warten. Eine Frau stellt sich dazu. „Was passiert hier?“, fragt sie. „Klabenverkauf“, antwortet jemand. „Wie jedes Jahr.“

Hans-Jürgen Schröder bekommt von diesem Gespräch nichts mit. Der 77-Jährige wuselt durch den Pavillon, reicht Klaben an die Verkäufer und begrüßt Freunde und Bekannte. In den Verkauf wolle er sich nicht einmischen, wird er später sagen. Er organisiere lieber. Schröder hat ja auch genug getan, könnte man erwidern. Denn der Rentner hat die Klaben gebacken, die an diesem Donnerstagvormittag verkauft werden. Gemeinsam mit Kollege Bruno Bollenbach (74) hat er dafür eine Woche lang in der Backstube gestanden.