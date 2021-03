Während all der Wochen, in denen sie nicht öffnen durften, haben sich viele Museen aus Bremen und der Region etwas einfallen lassen, um ihren Besuchern draußen oder auch im digitalen Raum Kunst zeigen zu können. Ab Montag dürfen Museen Besuchern mit Termin auch wieder Kunst vor Ort zeigen. Wann genau es in Bremen losgeht, steht noch nicht fest. Wer bis dahin nicht warten möchte, vorab noch schnell einen digitalen Ausstellungsrundgang machen will oder beim Spazierengehen Lust hat, einmal genauer hinzugucken, findet hier eine Auswahl an Angeboten.