Mit seinem Team ist Flo Mega am Dienstag für das erste Konzert seiner Tour nach Osnabrück in die "Lagerhalle" gekommen. Auf dieser Tournee will er alles richtig machen. Nur noch Saft, keinen Alkohol, sagt er und lacht dabei über sich selbst.

Wir haben Flo Mega und seine Band vor dem Konzert bei den Vorbereitungen begleitet. Unsere Fotoreportage zeigt den Bremer Musiker hinter den Kulissen.