In den 70er-Jahren kamen die ersten Computer auf den Markt, in den 80er- und 90er-Jahren zogen sie in immer mehr Büros ein. Heutzutage geht in vielen Branchen ohne PC nichts mehr. In relativ kurzer Zeit haben Computer unser Arbeitsleben stark verändert. Als ebenso revolutionär könnten sich andere Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Robotik herausstellen. In dieser Fotostrecke zeigen wir, wie weit der Stand der Technik ist, in welchen Branchen die Technologien eingesetzt werden könnten und welche Rolle Bremen bei der Forschung spielt.