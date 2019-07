Foto: Frank Thomas Koch





Werdersee-Strand auf dem Stadtwerder

Der Werdersee mit rund 54,4 Hektar Seefläche zieht offensichtlich die meisten Bremerinnen und Bremer an. Der von der DLRG beaufsichtigte Strandbereich mit großkörnigem Sand liegt nicht direkt an der Weser, vielmehr wird der hintere Bereich der Kleinen Weser Werdersee genannt. Für Kinder ist extra ein Nichtschwimmerbereich abgetrennt. An dieser Badestelle auf der südlichen Seite des Stadtwerders gibt es auch einen Schwimmsteg vor dem DLRG-Turm, hinter dem im Gebüsch versteckt ein öffentliches Toilettenhäuschen steht. In diesem rückwärtigen Bereich versorgt der "Holzmichel" hungrige und durstige Ausflügler. Für Selbstversorger sind Grillplätze für den großen Liegewiesenbereich ausgewiesen, in dem große Bäume Schatten spenden. Es wird an warmen Tagen leider nicht nur dort um die Wette gebrutzelt.