In der Kultkneipe "Auszeit Rock 'n' Roll Couchclub" in der alten Neustadt in Bremen steht ein Kickertisch kostenlos zur Verfügung. Reservierungen sind nicht nötig, stattdessen fordert man ein Spiel ein, wenn gewartet werden muss. Nur wenn die Wilde-Kicker-Liga zu Gast ist, ist der Tisch reserviert. Aber auch dann sind Spiele für alle anderen Gäste zwischendurch möglich. Geöffnet ist die Kneipe täglich von 20 bis 2 Uhr, nur freitags und samstags kann man bis 4 Uhr bleiben. Sonntag ist Ruhetag. Kleine Annenstraße 21, 28199 Bremen

Das "Mono" in der Bremer Neustadt ist von Sonntag bis Donnerstag von 18 bis 2 Uhr geöffnet, freitags und samstags sogar bis 5 Uhr. Die Benutzung des Kickertisches ist kostenlos, die Spieler finden sich spontan zusammen. Reservierungen für den Kickertisch gibt es also nicht. Langemarckstraße 207, 28199 Bremen

Das "Bermuda" im Viertel ist täglich von 20 bis 24 Uhr geöffnet, sonntags ist das Kickern kostenlos. Die Bar ist ein Hotspot für Profi-Tischfußballer, geleitet wird sie von Bundesliga-Spielerin Vera Büssing. Fehrfeld 34, 28203 Bremen

Auch im Kafé Lagerhaus im Viertel gibt es einen Fußballtisch, Reservierungen dafür sind nicht möglich. Das Kafé hat sogar eine eigene Kickermannschaft, den 1. KC Lagerhaus, sie spielen in der Landesliga von Bremen. Aber auch jeder Hobby-Spieler kann täglich ab 19 Uhr Tischfußball spielen. Schildstraße 12-19, 28203 Bremen

Das "Malenchen" hat einen originalen Leonhart-Tisch mit Flutlicht für 50 Cent pro Spiel, donnerstags ist das Spielen frei. Sonntags ist Ruhetag, ansonsten ist die Kneipe von 19 bis 2 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 4 Uhr. Sielwall 73, 28203 Bremen

Das "Connection" in der Neustadt hat nicht nur einen Kickertisch, sondern auch gleich zwei Mannschaften, die in der Wilden-Kicker-Liga-Bremen spielen und in der Bar ihren Heimspielort haben. Zweimal jährlich veranstalten sie ein Kickerturnier und sonst kann man sich online in eine Liste für den Kicker eintragen. Geöffnet ist das "Connection" von Sonntag bis Donnerstag von 18 bis 2 Uhr, freitags und samstags bis 5 Uhr. Möckernstraße 40, 28201 Bremen

Im "Fehrfeld" trainierten zeitweise die Kickerfreunde Bremen, die zu der Zeit in der Landesliga spielten und es mittlerweile bis in die 2. Bundesliga geschafft haben. Der Kicker steht im Keller der Kneipe. Geöffnet ist sie unter der Woche zwischen 18 und 2 Uhr, freitags und samstags kann man eine Stunde länger bleiben und sonntags ist die Bar bis Mitternacht geöffnet. Fehrfeld 58-59, 28203 Bremen

Das "Urlaub" ist gleich die zweite Adresse zum Kickern im Bermudadreieck im Viertel. Hier kann man zwischen 20 und 2 Uhr einkehren, freitags und samstags bis 4 Uhr. Sonntag ist Ruhetag. Fehrfeld 28, 28203 Bremen

Wer sein Können bei einem Turnier unter Beweis stellen möchte, kann das ein Mal im Monat beim Kickerverein "Roter Stern" in der Neustadt machen. Jeden ersten Freitagabend im Monat wird mit fünf Leben gespielt. Auch ein Dienstags-Doppel einmal im Monat für drei Euro wird angeboten. Die ersten drei Plätze des Turniers bekommen den Gewinn danach prozentual ausgeschüttet.

In der Wilden-Kicker-Liga-Bremen können diejenigen, die bei einem der Turniere gefallen am Kickern gefunden haben, gegeneinander antreten. 25 Teams aus Hobbyspielern treffen sich mithilfe spontaner Absprachen im Laufe der Saison. Jedes Team gibt einen Heimspielort an, das können Kneipen oder auch Privaträume sein, in denen die Partien dann ausgetragen werden.

Wer regelmäßiger und im Verein spielen möchte, kann auch dies tun. In Bremen gibt es drei Vereine, in denen das möglich ist. Die beiden Leistungszentren in Bremen sind der Roter Stern e.V, die in der zweiten Herrenbundesliga spielen und die Kickerfreunde, die in der ersten Herrenbundesliga spielen. Der 1. KC Lagerhaus vom Kafé Lagerhaus spielt in der Bremer Landesliga.

In den ersten Trainingseinheiten wird zunächst der Leistungsstand beäugt, dann geht es um eine gute Ballkontrolle und eine stabile Defensive. Gerade zu Beginn erzielt man beim Kickern schnell große Fortschritte.

Die beiden Leistungszentren in Bremen, die Bundesliga spielen: Roter Stern e.V aus der Neustadt und die Kickerfreunde Bremen aus Hastedt haben am 05.09.2018 offiziell den Bremer Tischfußballverband (BRTFV) gegründet.

Dieser Verband organisiert sowohl die Landesliga Bremen 2019, als auch das Pokalturnier. Auf ihrer Seite findet man Turniertermine/-ergebnisse, sowie nationale Ranglisten. Auch Informationen zu anstehenden Turnieren und den Mannschaften aus allen Wettbewerben sind auf der Website des Verbandes zu finden.

Zusätzlich zu den Herrenmannschaften haben die Leistungszentren natürlich auch einige begeisterte Tischfußballerinnen. Da für ein Bundesligateam sechs Leute plus Auswechselspieler gebraucht werden und es noch nicht genügend interessierte Frauen in Bremen gibt, sind einige der besten Tischfußballerinnen der Stadt nach Hannover gewechselt. Sie spielen dort in der Bundesliga für Hannover 96, sind aber auch in Bremens Vereinen noch aktiv.

Das gemeinsame Interesse des Bremer Tischfußballverbandes und des Deutschen Tischfußballbundes (DTFB) ist zurzeit die offizielle Anerkennung des Tischfußballs als Sport. Dadurch wäre das Finden von Sponsoren und das Organisieren von Turnieren und Events einfacher. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht der Bremer Verband neben dem Roten Stern und den Kickerfreunden aber unter anderem noch einen 3. Verein.

Auch ohne diese Anerkennung sind die Bremer Spieler schon ziemlich erfolgreich. Trotz der nur circa 100 Mitglieder in Bremer Kickervereinen sind diese deutschlandweit in der Bundesliga und sogar der Nationalmannschaft erfolgreich. Als Tischfußball-Hochburg im Norden gilt Hamburg mit über 1000 Mitgliedern.

Das Leistungszentrum Roter Stern hat seine Trainingsräume im Innenhof eines Gebäudekomplexes im Industriegebiet in der Neustadt. Dort stehen zehn Tische bereit, auf denen unbeschwert und bei lauter Musik gekickert werden kann – ohne das sich jemand aus der Nachbarschaft beschwert. Donnerstags bieten sie ein offenes Training an, bei dem für 3 Euro jeder dabei sein kann. Mehr Informationen finden Sie hier. Kornstraße 283, 28201 Bremen

Das andere Bremer Leistungszentrum, die Kickerfreunde, ist in Hastedt gelegen. Sie trainieren im Goliathhaus am Hastedter Osterdeich. Montags und dienstags wird ein offenes Training angeboten, am Mittwoch findet ein Anfängertraining statt. Um Mitglied bei den Kickerfreunden zu werden, kann man einfach vorbeikommen oder online ein Kontaktformular ausfüllen. Mehr Informationen sind hier zu finden. Goliathhaus, Hastedter Osterdeich 222, 28207 Bremen

Die Tische, mit denen solche Leistungszentren ausgestattet sind, kosten bis zu 2000 Euro.

Die Profis spielen mit einigen Regeln, die aus der Kneipe vielleicht nicht bekannt sind. So ist zum Beispiel das Reden während eines Ballwechsels untersagt und gilt als Ablenkung.

Zudem bringt man den Ball nicht durch das Einwurfloch ins Spiel, sondern legt den Ball vor der mittleren Figur der Fünferreihe auf das Spielfeld.

Entgegen der Taktik vieler Kneipenspieler ist auch das Kurbeln, also eine Drehung der Stange über 360 Grad, verboten und wird als Foul gewertet.

Eine weitere, vielleicht unbekannte Regel ist das Time Out. Nach dem internationalen Regelwerk kann sich jedes Team pro Spiel zwei Auszeiten von jeweils maximal 30 Sekunden nehmen. Während der Ball im Spiel ist, darf nur das Team mit Ballbesitz diese Unterbrechung nehmen.

Wer durch seine Fortschritte motiviert ist, kann auch Mitglied in den beiden Vereinen werden. Bei den Kickerfreunden gibt es einen Monatsbeitrag von 15 Euro, in den ersten drei Monaten sind es 7,50 Euro. Bei Roter Stern zahlt man 12 Euro im Monat.

Trainingseinheiten beim Kickern bestehen nicht nur aus dem reinen Üben von Technik, sondern betten sich in einen gemütlichen Abend ein, in dem zwischendurch auch mal geschnackt werden kann. Sie laufen über einen ganzen Abend, mal wird etwas alleine geübt, meist wird aber gegeneinander gespielt. Zudem werden möglichst viele Turniere veranstaltet, denn wie Vera Büssing sagt: "Wettkampf ist eigentlich das beste Training".

Der erfolgreichste Tischfußballspieler aus Bremen trainiert in seinen Hochzeiten dreimal die Woche bis zu fünf Stunden lang. Semin Mensah, so sein Name, trainiert meist alleine an einem Tisch. Immer wieder übt er spezielle Pässe und Schüsse oder feilt an der perfekten Technik.

Mensah ist derzeit der einzige Nationalspieler aus Bremen. Zuletzt kämpfte er in Spanien um den Weltmeistertitel, musste sich jedoch in der K.O.-Runde geschlagen geben. Außerdem ist Mensah deutscher Meister der Jahre 2018 und 2019. Er ist seit elf Jahren der Erste, der seinen Titel verteidigen konnte und strebt im kommenden Jahr das Triple an.

Obwoohl er so erfolgreich ist, konnte er durch den Tischfußball (bisher) nicht reich werden. Alleine durch das Spielen verdient man nicht genug Geld, um davon zu leben. Viele seiner Profi-Kollegen kommerzialisieren ihre Karriere als Tischfußballer. Einige von ihnen bauen, vermieten und verkaufen zum Beispiel Kickertische oder gründen sogar Eventagenturen rund um ihren Sport.

Ein guter Kicker-Spieler zeichnet sich durch viele verschiedene Skills, wie Geschwindigkeit, Technik, Adaption und vor allem mentale Stärke aus. Körperliche Ausdauer ist nicht entscheidend.