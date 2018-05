1 / 25 Foto: Christina Kuhaupt



Im Stubu an der Bremer Diskomeile in der Nähe des Hauptbahnhofs können Besucher von Dienstag bis Samstag feiern und tanzen. Auf verschiedenen Floors spielen die DJs alles von House bis Schlager.

Das Stubu ist eine der beliebtesten Diskotheken Bremens. Der Betreiber Frank Grotheer setzt sich zusammen mit anderen Disko-Besitzern für die Umgestaltung der Diskomeile ein - so wird der Abschnitt des Breitenwegs genannt. Der Umbau soll im September diesen Jahres beginnen.

Im La Viva geht es bisweilen etwas schicker zu, nicht selten sind Werder-Spieler in der Disko anzutreffen. Freitags steigt die Bacardi-Mojito-Nacht, zu der Studierende freien Eintritt haben und am Samstag beginnt die Clubnacht ab 23 Uhr.

Auch die Betreiber des La Viva setzen sich für einen Umbau der Diskomeile an. Vor der Diskothek schlagen immer wieder Obdachlose ihr Lager auf. Eine Reportage über eine Nacht auf der Diskomeile lesen sie hier.

Fast schon eine Institution im Bremer Nachtleben ist die Lila Eule im Viertel. Seit fast 60 Jahren gehört der Club zur Partyszene - allerdings nicht immer am aktuellen Standort an der Bernhardtstraße. Begonnen hat die Geschichte der Eule in einem Packhaus in der Nähe des Brills. Allerdings sind nicht alle Anwohner begeistert. Eine Nachbarin klagte gegen die Aufhebung der Sperrzeiten in den Nächten von Donnerstag auf Freitag

Auch für Dreharbeiten zu einem TV-Zweiteiler über das Geiseldrama in Gladbeck wurde die Straße vor der Lila Eule genutzt.

Die Aladin Music Hall in Hemelingen ist eine beliebte Anlaufstelle für Ü30- und Ü40-Partygänger und Tänzer. Das Aladin bietet alle typischen Bereiche des Rock, heißt es auf der Internetseite. Im benachbarten Tivoli werden weitere Stilrichtungen angeboten. Neben Konzerten finden auch Motto-Partys statt. Laut eigener Aussage kommen jährlich rund 120.000 Gäste zum Tanzen in das historische Gebäude.

Kult ist die „Rhythm is a Dancer“-90er-Party im Modernes. Aber die Disko in der Neustadt hat noch weit mehr zu bieten: Neben Konzerten finden dort auch Comedy-Veranstaltungen oder Lesungen statt.

Bekannt ist das Modernes auch, weil in der Regel einmal pro Abend die Kuppel im Veranstaltungssaal geöffnet wird, um frische Luft einzulassen – ein Moment, auf den viele Gäste regelrecht warten. Auf dem Foto ist die Große Musikvideoshow zu sehen.

Der Tower Musikclub öffnet seine Pforten längst nicht nur am Wochenende. Studierende und Feierwütige können bereits am Studenten-Dienstag tanzen. Darüber hinaus finden im Tower regelmäßig Konzerte und Motto-Partys statt. Betreiber ist Olli Brock (Foto).

Zu finden ist der Klub ebenfalls auf der Diskomeile, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Im vergangenen Jahr spielten die Beatsteaks um Sänger Arnim Teutoburg-Weiß ein Konzert im Tower.

In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegt die Diskothek Gleis 9. Allerdings könnte es sein, dass sie bald dem Bremer Busbahnhof weichen muss, bis dahin sind jedoch noch einige Partys geplant. Dabei variiert das Musik-Angebot zwischen Elektro, Black und Charts. Die Diskothek ist in einem alten Güterschuppen untergebracht.

So sieht es im Inneren der Diskothek aus.

So stimmungsvoll sieht es zur Roofnight in der Kantine 5 aus: Die Diskothek im Alten Postamt beherbergt jeden vierten Samstag im Monat die beliebte Partyreihe. Auch sie liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs, ist somit verkehrsgünstig angebunden.

Laue Sommerabende sind wie geschaffen, um auf dem Dach zu verweilen. Die Kantine 5 hat auch noch weitere Tanz-Veranstaltungen im Angebot. Das Programm reicht vom Swing-Jazz der 1920er- und 1930er-Jahre bis zur Pink Lemon Ü30-Party - auch eine Salsa-Party ist geplant.

Das Shagall am Rembertiring, ebenfalls in der Nähe des Hauptbahnhofs, ist eine Institution im Bremer Nachtleben. Bereits seit Jahrzehnten tanzen und feiern Partybegeisterte zu Rock und Pop.

Der 2RaumClub am Rembertiring ist bekannt für seine Black Kiss House Party, dabei werden sogenannten DJ-Battles veranstaltet. Zwei DJs legen dabei abwechselnd angesagte Lieder auf, die aus unterschiedlichen Genres stammen.

Geöffnet ist in der Regel freitags und samstags ab 23 Uhr – aber zu speziellen Anlässen werden die Türen des Clubs aufgesperrt.

Ebenfalls ganz in der Nähe des Hauptbahnhofes liegt das The Star. Die Diskothek öffnet freitags, samstags und an Abenden vor Feiertagen jeweils ab 23 Uhr.

Partyfans können sich sogar kostenlos für die Clubcard anmelden und genießen dann Vorzüge wie Getränkespecials.

Das NFF, kurz für: "Nur für Freunde, feierte in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. In der Regel ist der Club freitags und samstags von 23 bis sechs Uhr geöffnet, wobei das Ende je nach Partylaune auch schon mal später sein kann.

Das Markenzeichen des NFF ist die elektronische Musik, nach eigener Aussage bucht der Betreiber regelmäßig internationale DJ-Größen. Bekannt ist die Diskothek auch für seine hochauflösenden LED-Wände und Decke, die je nach Bedarf den Club in anderem Licht erscheinen lassen.

Alain Hinschberger ist Betreiber der Diskothek Sinatra`s am Rembertiring.