Foto: Frank Thomas Koch





Kurt Spille ist mit seiner Gaststätte eine Institution an der Ochtum: Das Restaurant "Zur Ochtumbrücke" ist in Strom idyllisch gelegen. Besonders bekannt sind Spille und sein Team für die Stinte. Einst war der Stint ein Arme-Leute-Essen, mittlerweile ist er eine willkommene Abwechslung für die Speisekarte. Das sehen auch unsere Leser so. Das Restaurant wurde bei unserer Umfrage häufig empfohlen. Leserin Anne schreibt beispielsweise via WhatsApp: "Bei Spille an der Ochtum gibt es die besten Stinte." Selbstverständlich stehen auch viele weitere Gerichte auf der Karte.

Restaurant "Zur Ochtumsbrücke", Stromer Landstraße 53a, 28197 Bremen