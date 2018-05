1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.

1 / 21 Foto: Sebastian Kelm



Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten.