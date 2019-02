Ab Herbst 2019 driftet der deutsche Forschungseisbrecher "Polarstern" des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) an einer Eisscholle festgefroren durch das Nordpolarmeer. Auf der Expedition mit dem Namen "Mosaic" erfoschen Wissenschaftler aus 17 Nationen die Arktis im Jahresverlauf. Sie überwintern in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Dabei bestimmt allein die Naturgewalt des driftenden Meereseises die Route, auf der das Forschungsschiff "Polarstern" unterwegs ist. In unserem Dossier lesen Sie mehr zu der Mission, dem Alfred-Wegener-Institut und seiner Leiterin.