Zum Auftakt des Bremer Karnevals verwandelte sich das Bremer Viertel in ein Meer aus Lichtern und Kostümen. Hunderte Menschen sahen sich das Spektakel an. Am Samstag wird der Samba- und Maskenkarneval in Bremen offiziell eröffnet.

Vom Paulskloster aus zogen die Fantasiegeschöpfe zu leisen Klängen die Zuschauer in ihren Bann. Anwohner trugen zum farbenfrohen Treiben mit schön beleuchteten Vorgärten bei. Teilnehmer des Lichtertreibens kamen auch aus Bremerhaven, Aalborg in Dänemark, Hamburg und Berlin.

Wir zeigen die Bilder dieses magischen Abends.