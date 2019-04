Die weniger Fussballverrückten hatten am sonnigen Mittwochabend viele Fahrgeschäfte für sich allein. Entspannt schlenderten sie durch die Gänge und mussten an den Fahrgeschäften nicht lange anstehen. Dafür durften sie eine Extrarunde mit Vollgas fahren. Zerzauste Haare und strahlende Gesichter mit wackligem Gang waren dann das Ergebnis von der wilden Fahrt in der Achterbahn. Wir zeigen den Mittwoch auf der Osterwiese in Bildern.