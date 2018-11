1 / 20 Foto: imago



In knapp einer Stunde Flugzeit geht es nach London, wo es in der Stadt gleich mehrerer Weihnachtsmärkte gibt.

Der etwas andere Weihachtsmarkt ist das "Winter Wonderland" im Hyde Park. Dort warten nicht nur ein Weihnachtsmarkt, wie man ihn aus Deutschland kennt, sondern auch jede Menge Fahrgeschäfte und eine Eisfläche. Das Wunderland öffnet bereits am 22. November und schließt am 6. Januar. Alles zu dem Weihnachtsmarkt erfahren Sie Der etwas andere Weihachtsmarkt ist das "Winter Wonderland" im Hyde Park. Dort warten nicht nur ein Weihnachtsmarkt, wie man ihn aus Deutschland kennt, sondern auch jede Menge Fahrgeschäfte und eine Eisfläche. Das Wunderland öffnet bereits am 22. November und schließt am 6. Januar. Alles zu dem Weihnachtsmarkt erfahren Sie hier

Direkt an der Themse wartet der nächste Weihnachtsmarkt. Das "Southbank Centre Winter Festival" startete bereits am 9. November und geht bis zum 6. Januar. Dabei geht es dort deutlich ruhiger zu als beim Winterwonderland. Der Markt ist skandinavisch geprägt, dazu gibt es mehrere kostenlose Konzerte. Weitere Informationen gibt es Direkt an der Themse wartet der nächste Weihnachtsmarkt. Das "Southbank Centre Winter Festival" startete bereits am 9. November und geht bis zum 6. Januar. Dabei geht es dort deutlich ruhiger zu als beim Winterwonderland. Der Markt ist skandinavisch geprägt, dazu gibt es mehrere kostenlose Konzerte. Weitere Informationen gibt es hier

Es ist nur ein kleiner Markt, aber in einer der schönsten Gegenden Londons. Direkt vor dem Natural History Museum steht seit Ende Oktober die Eisfläche, die umgeben von mehreren kleinen Buden ist, der sogenannte Es ist nur ein kleiner Markt, aber in einer der schönsten Gegenden Londons. Direkt vor dem Natural History Museum steht seit Ende Oktober die Eisfläche, die umgeben von mehreren kleinen Buden ist, der sogenannte Ice Rink . Vor der prächtigen Kulisse des Museums kann man bis zum 20. Januar Schlittschuh laufen gehen.

Unmittelbar vor dem Rijksmuseum wird jedes Jahr der Weihnachtsmarkt in Amsterdam aufgebaut. Im Zentrum des Weihnachtsmarkts steht dabei die Eisbahn, rund herum gibt es viele kleine Buden mit warmen Speisen und Getränken. Der Markt wird am 17. November eröffnet und geht bis zum 3. Februar.

Paris: Ganz ohne Eisfläche kommt die Stadt der Liebe bei den Weihnachtsmärkten aus. Vor der Kathedrale Notre Dame werden ab dem 14. Dezember bis zum Weihnachtsabend 40 Kunsthandwerkerstände aufgebaut. Deutlich größer ist der Markt auf der Esplanade La Défense. Auf 10.000 Quadratmetern warten dort vom 22. November bis zum 30. Dezember rund 300 Stände.

In Zürich gibt es mehrere Weihnachtsmärkte. Der bekannteste ist wohl der im Bereich des Hauptbahnhofes. Der Markt geht vom 22. November bis zum 24. Dezember.

Die bezaubernde Altstadt von Riga ist immer einen Besuch wert. Mitten in der historischen Kulisse steht im Dezember auch der Weihnachtsmarkt. Geröstete Mandeln, Ingwerbrot, Gratiskonzerte und örtliches Kunsthandwerk gibt es ab dem 1. Dezember bis zum 6. Januar.

Weihnachten gehört zu den wichtigsten Festen in Litauen, da darf natürlich auch ein Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Ab dem 1. Dezember steht in Vilnius vor der Kathedrale der kleine Weihnachtsmarkt mit 50 Holzhütten.

2014 gab es in Kiew zuerst einen Weihnachstmarkt. In 2018 gibt es bereits die vierte Ausgabe. Geöffnet werden die Tore am 19.12. auf dem Spohienplatz, der Markt endet am 13. Januar. Er ist verhältnismäßig lange geöffnet, da viele othodoxe Ukrainer das Weihnachtsfest erst am 6. Januar feiern.

Vom kalten Osten Europas geht es tief in den Süden. In Palma de Mallorca wird am 23. November der Weihnachtsmarkt eröffnet. An fünf verschiedenen Orten in der Stadt gibt es Weihnachtsmärkte, unter anderem am Plaça d'Espanya und der Rambla.

Bei 20 Grad kann man in Malaga schon mal die Lust auf einen Weihnachtsmarkt oder einen Glühwein verlieren. Daher ergötzt man sich im Süden Spanien lieber an den Lichtinstallationen der Stadt, die dieses Jahr am 30. November angeschaltet werden. Wie in den Jahren zuvor wird es in diesem Jahr auch ein Show geben, die sich vom Vorjahr komplett abhebt.

Das Wetter in Alicante kann auch im Winter noch sehr mild sein. An Weihnachtsgefühle hat man aber an der Costa Blanca gedacht: Ab dem 6. Dezember gibt es eine Eisbahn, ab Ende November bereits einen Weihnachtsmarkt.

Noch mehr Lichter gibt es auf dem Römerberg in Frankfurt. Vor dem Rathaus und in historischer Kulisse wird am 26. November der Markt eröffnet, zwei Tage vor Weihnachten gehen die Lichter dann wieder aus.

25 Tage lang geht der Weihnachtsmarkt im Schwabenland. In Stuttgart erstreckt sich der Markt vom Neuen Schloss bis zum Marktplatz.

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart wird am 28. November eröffnet. Am 23. schließt einer der größten Weihnachtsmärkte Europas dann die Pforten.

Wie schon Stuttgart und Frankfurt hat auch das dritte deutsche Flugziel München einen Weihnachtsmarkt in historischer Kulisse. Auf dem Marienplatz öffnet am 27. November der Christkindlmarkt. Schluss ist an Heiligabend.

Auf dem Marienplatz wird in diesem Jahr zum zweiten Mal das Singen unterm Weihnachtsbaum veranstaltet. An den vier Donnerstagen vor Weihnachten werden gemeinsam mit bayrischen Musikern Weihnachtslieder gesungen.