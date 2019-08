Für etwa 4600 Kinder beginnt an diesem Samstag der "Ernst des Lebens": Sie werden in Bremen eingeschult. Aus diesem Anlass haben wir unsere Leser auf Facebook darum gebeten, Bilder ihres ersten Schultages mit uns zu teilen. Viele von ihnen wurden in Bremen und umzu eingeschult. Aus ihren Zuschriften haben wir diese Fotostrecke zusammengestellt.

