Zuerst brannte es in der Lagerhalle des alten Schlachthofs, später dann in einer Autowerkstatt und im Freien: In Bremen-Oslebshausen musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zu vier Einsätzen ausrücken. Um die 200 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt.

"Es muss dort einen Feuerteufel geben", sagte Stefan Janßen, Schichtleiter der Leitstelle, nach der ereignisreichen Nacht. Mehr darüber können Sie hier nachlesen.