In Bremen und umzu finden vom 23. bis zum 26. August einige Veranstaltungen statt: Auch das Bierfest in Bremerhaven gehört dazu. Die Veranstaltung hat nach 2017 erneut den Weg in die Seestadt gefunden. Vom 23. bis 26. August werden im Schaufenster Fischereihafen an vielen verschiedenen Ständen bis zu 200 Biere ausgeschenkt. Von Honigbier über Bockbier bis zum Früli Strawberry Beer - für jeden ist etwas dabei. In unserer Fotostrecke kann man sehen, wie Bremerhaven am ersten Tag zur Live-Musik gefeiert und das eine oder andere Bier getrunken hat. Wer sich entschließt, am Wochenende das Bierangebot noch auszuprobieren, kann das tun. Freitag, Samstag und Sonntag findet die Veranstaltung weiterhin statt.