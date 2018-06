Christian Bergmann gefällt es in Bremen besser als in Hamburg oder Berlin. Denn hier hält die Schauspiel-Zunft zusammen – bremisch-loyal eben. (Frank Thomas Koch)

Christian Bergmann: Ja, zum Glück schon. Also, ich hab das immer so gesehen. Ich hatte gegen Ende der Schulzeit keinen Plan, was ich machen sollte. In der Schule hatte ich schon Theater gespielt und das gefiel mir. Und ich habe als Fernsehstatist gejobbt. Aber ich habe schnell gemerkt: Wenn ich das so richtig machen will, brauche ich eine Ausbildung. Deshalb hab ich an der Theaterakademie in Ulm angefangen. Mein Studium hab ich durch Daily Soaps wie Marienhof finanziert, um dann „richtiger“ Schauspieler zu werden. Das hieß für mich: am Theater.

Mit Genuss zu scheitern ist am Theater viel einfacher als beim Film. Jede Aufführung ist neu und einzigartig und jeder Fehler irreparabel aber vergänglich. Beim Film wird alles so lange gemacht, bis es gut ist, bis man ein Produkt hat. Und dann kommt es in die Postproduktion. Da kann durch Schnitt, Musik und Bearbeitung alles wieder geändert werden. Und am Ende steckt viel weniger von mir drin. Aber beides ist spannend.

Die Mutter meiner Kinder hat hier ein Engagement an der Shakespeare Company bekommen. Dort habe ich zwischen 2001 und 2008 auch fest gearbeitet. Dann habe ich den Schritt in die Freiberuflichkeit gewagt. Dadurch haben sich ganz viele neue Möglichkeiten ergeben. Aber das funktioniert nur, weil ich die Shakespeare Company im Rücken habe und die mich immer wieder engagieren. Als Freischaffender habe ich viel Zeit für meine Kinder: Meine Ex-Frau ist fest bei der Company und deshalb kümmere ich mich viel um die Beiden. Wir waren zwar kein gutes Paar, aber ich glaube, wir sind gute Eltern.

Mir gefällt Bremen, weil es so ein bisschen rot ist. Und die Szene ist klein. So ist es eher ein Miteinander als ein Gegeneinander – bremisch-liberal eben. Ich habe mit Kollegen zusammen eine Schauspieler-Agentur gegründet, damit sichtbar wird: Auch hier gibt es einige Filmschauspieler. Als ich jetzt den Kurzfilm „Ersatzbank“ zusammen mit Tim Lee geschrieben und gedreht habe, hab ich dafür recht viel Aufmerksamkeit bekommen. In Köln wäre es eben irgendein Kurzfilm unter vielen gewesen. Der Nachteil ist allerdings, dass es hier nicht so viele Jobs gibt und ich öfter außerhalb Bremens arbeiten muss.

Es ist einfach spannend, alles auszuprobieren. Man kann ja erst wissen, was einem gefällt, wenn man es macht. Und bei mir ist das so: Wenn ich ein Stück spiele, denke ich, ich hätte gern mal wieder einen Dreh. Wenn ich dann beim Dreh bin, denke ich nach zwei, drei Wochen: Och, jetzt mal was Neues, vielleicht mal wieder ein Hörspiel. Und dann sitze ich ein paar Tage im Studio, draußen scheint die Sonne und ich merke: Jetzt ein Stück inszenieren, das wäre toll. Selbst Regie führen. Oder selbst einen Film machen. Die Abwechslung macht’s.

Na ja, auf der Bühne hab ich schon sehr viele verschiedene Rollen spielen können. Ich spiele mittlerweile seit fast zehn Jahren den Hamlet. Beim Film spiele ich meistens den Bösewicht. Den Dealer, den Nazi oder den Krawallbruder. Das ist ja auch ganz spannend. Aber es hat einfach keine Zukunft. Denn am Ende sitze ich immer im Gefängnis oder bin tot – da kann ich bei der nächsten Folge nicht mitspielen. Und wenn du einmal der Böse bist, wirst du auch gern wieder dafür eingesetzt. Gerade, wenn du nicht so bekannt bist.

Ich habe kein Problem damit, den Bösen zu spielen. Aber das sind halt keine langfristigen Rollen. Es geht mir gar nicht so sehr um die Rolle, sondern eher darum, mal ein Jahr Ruhe zu haben. So ein Sidekick-Kommissar beim Tatort – das wäre toll. So wie Oliver Mommsen. Ein ruhiger, angenehmer Job. Aber dieses Tatort-Ding kannst du vergessen, da kommst du nicht rein. Stattdessen vielleicht eine coole Netflix-Serie. Das wär was.

Nein, aber ich mache alles, was man mir anbietet, gerne auch Werbung, um mir den Luxus zu erlauben, als Freischaffender Projekte ohne Geld zu machen, die mich interessieren. Ich kann dann ja einfach einen eigenen Film drehen und die Rolle spielen, die ich will.

Nein. Letztendlich ist ja genau das unser Job: jemand anders zu sein und in der jeweiligen Rolle auch zu überzeugen. Klar, ich musste bei einem Dreh mal nachts in den Rhein springen. Und ich hatte auch einen Neoprenanzug. Aber nach drei Stunden Dreh wurde es doch ganz schön kalt. Da kam ich dann schon an meine Grenzen. Oder wenn du morgens zum Set kommst, deinen Kaffee trinkst, dich dann nackt ausziehst, dich vor 30 Leuten in die Wanne legst und dir die Pulsadern aufschneidest. Aber da verliert man auf Dauer auch die Scham.

Ja! Das war eigentlich die Idee meines Zwillingsbruders. Zeitweise habe ich ja nicht so viel zu tun und dann klicke ich mich durch das Schwarze Brett Bremen und gucke nach Jobs, die ich noch machen könnte. Da gab es mehrere Angebote für Leute mit Staplerschein. Das hab ich meinem Bruder am Telefon erzählt und er war direkt total begeistert. Er hat mich zu sich nach Aschaffenburg eingeladen und da haben wir dann einen Tag lang diesen Schein gemacht. Immer wieder auf den Stapler, dann büffeln, wieder Stapler und am Ende eine Prüfung. An dem Tag hab ich ziemlich fix gemerkt, dass ich das auf keinen Fall länger machen will. Ist ganz gut, manchmal zu merken, dass es echt ätzende Jobs gibt und dass man es eigentlich ganz gut hat.

Ja, ich glaube schon. Meine Eltern können bis heute nicht so richtig verstehen, warum ich einen Job mache, bei dem ich vorher nie so genau wissen kann, womit ich im nächsten Monat mein Geld verdiene. Und meine Mutter findet es unerhört, dass ich dauernd den Bösewicht spiele. Aber sie haben ja noch drei weitere Söhne – und die haben alle vernünftige Jobs.

Mit meinem Zwillingsbruder würde ich gern eine kleine Doku drehen. Ich habe ihm vor 30 Jahren eine Niere gespendet und es gibt tatsächlich Leute, die diese Geschichte interessiert. Und naja, dann warte ich eben auch auf Angebote. Die großen Produktionen sind übrigens gar nicht so weit weg. Ich habe auch mal bei einer Hollywood-Produktion mitgemacht: „The Musketeer“ – der ist leider ganz schön gefloppt. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendwann Hollywood anruft und dich für einen Film haben will. Im Grunde wartet jeder Schauspieler auf diesen Anruf. Ich auch. Da spielt natürlich Glück eine ganz große Rolle. Aber auch die richtigen Kontakte, Selbstbewusstsein und vor allem Beharrlichkeit. Man darf nicht aufgeben.

Zur Sache

Steckbrief

Name: Christian Bergmann

Alter: 47

Ausbildung: Schauspielausbildung an der Theaterakademie der Spielstatt Ulm, Sprecherausbildung für Mikrofon in München an der Deutschen Schauspielerakademie

Aktuelle Arbeiten (Auswahl): Theaterschauspiel: „Hamlet“ (aktuell in der Shakespeare Company Bremen), Filmschauspiel und Drehbuch: „Ersatzbank“ (Kurzfilm, 2018, Drehbuch gemeinsam mit Tim Lee), Filmschauspiel: „Tore tanzt“ (Kinofilm, 2013)

Weitere Informationen

Christian Bergmann

ist freiberuflicher Schauspieler und war bereits in mehr als 20 Fernsehserien, acht TV-Filmen und zwölf Kino- und Kurzfilmen zu sehen. Er war acht Jahre lang festes Ensemblemitglied der Bremer Shakespeare Company und ist dort bis heute ein gern gesehener Gast.