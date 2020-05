Das Autokino in Stuhr ist für Bremer am schnellsten zu erreichen. (Vasil Dinev)

Viele Menschen auf engstem Raum ohne Fenster – so sieht es normalerweise im Kino aus. Weil das wegen Covid-19 vermieden werden soll, sind herkömmliche Kinos nach wie vor geschlossen. Eine andere Art Kino feiert hingegen sein Revival: Autokinos. Dort können problemlos Abstandsregelungen eingehalten werden. Dass die Kommentare der fremden Sitznachbarn zu den Filmen ebenfalls wegfallen, ist für den ein oder anderen vielleicht ein weiterer Pluspunkt.

Bisher haben vor allem Autokinos im Bremer Umland – also in Niedersachsen – eröffnet, weil es in Bremen zunächst nicht erlaubt war. Bremen will nun aber nachziehen: gleich zwei Autokinos starten Mitte Mai in Bremen.

1. Bei der Waterfront

Das Autokino Cineplex Cinespace Bremen auf dem Gelände der Waterfront Bremen, AG-Weser-Straße 1. Auf der Freifläche hinter der Waterfront zwischen Cinespace und Weser soll vom 18. Mai bis zum 31. August täglich ein Film laufen.

2. Im Viertel

Theater- und Konzertvorstellung im Auto („AutoLustSpiel“) am Kulturforum Speicher XI, Bleicherstraße 7. Dort sind vom 15. Mai bis zum 15. August zwei bis drei Vorstellungen täglich geplant.

Bis dahin können Bremer und Butenbremer einfach auf die zahlreichen Autokinos in der Region ausweichen. Tickets kosten zwischen 10 und 15 Euro pro Person, wobei Tickets für Beifahrer oder Kinder deutlicher günstiger zu haben sein können. Einige Autokinos bieten Snacks und Getränke an, die aber immer auch selbst mitgebracht werden können. Und die Filmauswahl ist vielfältig: Mal werden neue Filme gezeigt (solche, die in den Monaten vor Corona im Kino waren), hin und wieder sind auch ein paar ältere dabei. Manche Autokinos veranstalten zudem Filmnächte, die einem bestimmten Motto folgen, beispielsweise Horror. Tickets können vor Ort und teilweise ausschließlich online gekauft werden.

Das sind die Autokinos im Bremer Umland:

1. Stuhr

Das Cineplex Autokino in Stuhr befindet sich an der Tankstelle BMÖ an der B6, Bremer Straße 112. Vorstellungen finden derzeit jeden Abend zwischen 21 und 22 Uhr statt.

Am 24. April war es soweit: die Kreisstadt Vechta hat ihr Autokino eingeweiht. Etwa 150 Personen in 55 Fahrzeugen sahen bei frischen Popcorn und einem Getränke den Klassiker König der Löwen aus 2019 auf der 50 Quadratmeter großen LED Wand. (nordphoto / Kokenge)

2. Hude-Wüsting bei Oldenburg (startet am 15. Mai)

Das Autokino Wüsting startet am 15. Mai. Vorstellungen finden dann vorerst täglich um 15 oder 19 Uhr statt. Der Einlass beginnt eine Stunde vor Filmbeginn, die Zufahrt erfolgt über die Holler Straße 2.

3. Vechta

Das Autokino in Vechta am Stoppelmarkt spielt Filme täglich zu unterschiedlichen Zeiten: Kinderfilme starten um 17 Uhr, alle anderen um 20.30 Uhr. Am Wochenende wird zudem ein weiterer Film um 23.15 Uhr gezeigt. Das Autokino bietet auch Snacks und Getränke an.

4. Friesoythe hinter Oldenburg (vom 14. Mai bis zum 31. Mai)

Das Tabularaaza Autokino findet auf dem Gelände vom Hof Peters, Sportplatzstraße 2 in 26169 Friesoythe statt. Tickets können vorab und nur online gekauft werden. Auch hier können Snacks und Getränke gekauft werden. Vorstellungen starten um 14, 19 und 22 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.

5. Lohne hinter Vechta (bis 31. Mai)

Das Lohner Autokino befindet sich auf dem Schützenplatz Lohne, Steinfelder Straße 7. Täglich werden zwei Filme gezeigt: ein Film für Kinder um 17 Uhr und ein Film für Erwachsene um 21.30 Uhr. Hier können Tickets ausschließlich online gekauft werden.

6. Sulingen (Diepholz)

Das Autokino in Sulingen zeigt täglich einen Film um 21 Uhr. Es befindet sich auf dem Informa-Gelände im Mittelzentrum.

7. Wilhelmshaven

Das Autokino in Wilhelmshaven befindet sich beim Nautimo-Erlebnisbad in der Friedensstraße. Täglich wird dort ein Film zu unterschiedlichen Zeiten angeboten. Das Kino verkauft zudem Tickets in unterschiedlichen Preisstufen, Kinder und Teenager sind ermäßigt.

8. Geestland

Das Autokino in Geestland befindet sich auf dem Parkplatz der Metro (Drangstedter Chaussee 101) in Geestland/Debstedt. Täglich ab 21 Uhr wird dort ein Film gezeigt. Freitags und sonnabends findet zusätzlich eine Vorstellung um Mitternacht statt.

9. Oldenburg

In Oldenburg findet vom 21. bis zum 31. Mai außerdem eine Art Autokino-Festival in den Weser-Ems-Hallen statt. Hier sind allerdings schon fast alle Vorstellungen ausverkauft.