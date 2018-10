Regie, Produktion oder Drehbuch: Die Bremer Filmemacherin Alexandra Hardorf mag die Vielseitigkeit in ihrem Arbeitsalltag. Und, dass sie immer wieder neue Kulturen kennenlernt. (Koch)

Alexandra Hardorf: Die Idee hatte ein Kollege nach einem Besuch im Klimahaus in Bremerhaven. Dort geht es ja um das Klima auf dem achten Längengrad, auf dem auch Bremerhaven liegt. Also haben wir überlegt, welcher Längengrad noch besonders ist. Der 15. läuft genau durch Deutschland, nach ihm richtet sich unsere mitteleuropäische Zeit. Außerdem läuft er durch die unterschiedlichsten Länder. Wir fanden es schön, durch die gemeinsame Uhrzeit eine Verbindung zu schaffen, die ansonsten gar nicht so offensichtlich ist. Egal ob Norwegen, Deutschland, Tschad oder Namibia. Alle teilen dieselbe Zeit.

Jede Folge hat ein Oberthema, nach dem wir auch die Protagonisten ausgesucht haben. Erst Tiere, dann Natur, dann Nahrung, dann Generation und schließlich das Thema Zukunft. Der Zuschauer erhält einen Einblick in ganz verschiedene Lebenswelten von Protagonisten, die durch die Uhrzeit und das jeweilige Thema aber eben doch ihre Gemeinsamkeiten haben. Insgesamt haben wir zwei Jahre lang produziert.

Wir haben uns den Dreh aufgeteilt. Ich war in Deutschland, Polen und zweimal in Namibia. Das war auch mein Highlight. Wir waren mit einem Elefanten-Tracker unterwegs, mitten in der Wüste. Dort haben wir auch übernachtet. Ich dachte: Ach, das wird wie zelten. Ich habe aber nicht bedacht, dass auch plötzlich Löwen oder Skorpione auftauchen können. Ein großer giftiger Skorpion ist uns wirklich begegnet.

Bei jedem Projekt braucht es jemanden, der den Hut auf hat, der für alle Beteiligten der Ansprechpartner ist. Bei Buch und Regie geht es eher um die inhaltlichen Dinge, und man kümmert sich darum, wie der Film am Ende auszusehen hat. Beides zu machen, ist viel Arbeit und viel Verantwortung, aber das ist etwas, was ich sehr gerne mag, da ich so mit allen Gewerken zu tun habe und auf alles Einfluss nehmen kann. Gleichzeitig steht aber auch die Teamarbeit im Vordergrund. Ich bin gerne da für die Kollegen und berate sie. Außerdem liebe ich es, dass ich bei meiner Arbeit so viele verschiedene Menschen und Kulturen kennenlernen kann und immer wieder kurz eintauchen kann in neue Welten. Für die sechsteilige Doku „Der Luther-Code“ habe ich zum Beispiel 15 junge Menschen porträtiert, die die Welt verändern wollten. Daraus nimmt man viel mit.

Ich finde schon. Zumindest bei uns war es so, dass wir ein großes Augenmerk auf die Gefühlsebene gelegt haben, weil uns wichtig war, zu zeigen, dass wir alle, egal, in welcher Gesellschaft wir leben, jeden Morgen aufstehen müssen und alltägliche Sorgen haben; dass uns viel mehr verbindet als uns trennt. Und ist zum Beispiel aufgefallen, dass alle Protagonisten auf wichtige Fragen des Lebens – wovor hast du Angst? Was sind deine Träume? Was macht dich wütend? – die gleichen Antworten hatten, egal, ob es die junge Frau aus einer ärmlichen Region in Namibia ist oder der Wissenschaftler aus Kroatien. Ich denke, der weibliche Blick auf die Dinge – den aber natürlich auch Männer einnehmen können und umgekehrt – ist häufig eher gefühls- als faktenorientiert.

Wir machen unter anderem Kochsendungen, investigative Sachen, Dokus, Reportagen, und vieles andere, vor allem für öffentlich-rechtliche Sender. Gerade habe ich ein Projekt über Tanz abgeschlossen, für das ich unter anderem in Sevilla und Brasilien war. Was wir machen, sind langfristige Sachen, keine tagesaktuellen Inhalte. dmfilm hat mehr als 60 Mitarbeiter und sitzt in Hamburg und in Bremen. Der kleinere Teil macht Produktion, so wie wir, und es gibt einen großen Pool an technischen Mitarbeitern, die an die Sender ausgeliehen werden.

Irgendwie sind wir keine Medienstadt, und deswegen arbeiten viele Filmschaffende aus Bremen überall verteilt, viele gehen auch aus Bremen weg und machen woanders weiter. Aber ich habe das Gefühl – und das klingt ein bisschen nach rosaroter Brille – dass viele Filmemacher von hier relativ gut sind, weil sie bodenständig sind und nicht aus so einer Konkurrenzsituation kommen, wie man sie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg hat. Alles ist irgendwie wohlwollender, man hilft sich gegenseitig und freut sich auch über Projekte der Kollegen. Bremer Filmschaffende sind angenehm. Man muss aber aufpassen, dass man nicht komplett im Bremer Klüngel bleibt. Ich denke, es ist immer gut, sich auch nach außen zu orientieren.

Ich darf bald ein Traumprojekt umsetzen: Eine Arte-Serie über die Anden. Ich wurde in Buenos Aires geboren und bin im Grundschulalter nach Bremen gekommen. Zwei-, dreimal hatte ich schon die Gelegenheit in Südamerika zu arbeiten, auch in Argentinien. Das ist für mich das Allerschönste.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Alexandra Hardorf (46)

ist studierte Kulturwissenschaftlerin und arbeitet als Producerin bei dmfilm, einem Bremer und Hamburger Unternehmen für TV-Produktionen. Hier hat sie viele Fernsehformate umgesetzt, zuletzt eine fünfteilige Doku über das Leben in verschiedenen Ländern auf dem 15. Längengrad, die am Montag auf Arte startet.

Weitere Informationen

Ein Tag auf dem 15. Längengrad Ost. Eine Tagesreise von Spitzbergen bis Namibia. Vom 15. bis 19. Oktober auf Arte zu sehen, jeweils von 18.35 Uhr bis 19.20 Uhr.