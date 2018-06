Hauchen Cartoonfiguren Leben ein: Martin Ernsting (von links), Jonas Schröder, Wilhelm Landt und Elmar Keweloh (vorne) gehören zum Team des Animationsstudios Soulcage Department. (Frank Thomas Koch)

„Proteine“, ruft die Studio-Riese-Animationsfigur, während sie ein Huhn verschlingt. Keine Minute lang sind die kurzen Filme um die Riese-Figur, die natürlich nicht zufällig an einen ehemaligen Werder-Bremen-Torwart erinnert. Bis eine Animationsfigur wie diese wirklich echt aussieht, sprechen, beziehungsweise sich überhaupt erst bewegen kann, ist es allerdings ein weiter Weg. Wochen-, teils monatelange Arbeit steckt hinter den kurzen Filmen und Werbespots, die ein Animationsstudio produziert. Seit mehr als 15 Jahren widmet sich auch das Bremer Soulcage Department genau dieser Aufgabe.

Martin Ernsting, Elmar Keweloh und Wilhelm Landt haben das Animationsstudio 2002 gegründet, nachdem sie alle ihr Studium an der Hochschule für Künste abgeschlossen hatten. "Wir haben alle Grafikdesign studiert, mit dem Schwerpunkt Illustration und Cartoon", sagt Keweloh. "So etwas wie einen Studiengang 3D-Animation gab es noch nicht." Heute finde man derartige Spezialisierungen an fast jeder Uni, die etwas mit Medien anbietet und auch den Ausbildungsberuf 3D-Designer gibt es mittlerweile. Jonas Schröder, eines der neuesten Mitglieder des Studios, hat beispielsweise erst Anfang des Jahres sein Mediendesign-Studium mit Schwerpunkt 3D-Computeranimation in Hannover abgeschlossen. In der Branche hat sich viel getan.

Doch auch wenn die Möglichkeiten vor der Jahrtausendwende noch geringer waren, wussten die drei Gründer schon recht früh, in welche Richtung ihre berufliche Reise gehen soll. "Mein Klickmoment war im Kino, als ich gesehen habe, wie Han Solo in 'Star Wars' den rasenden Falken rückwärts ausparkt", erinnert sich Ernsting. Danach wollte auch er Filme animieren. "Erst mal habe ich lange Zeit Raumschiffe im Keller zusammengeklebt, und dann bin ich zur Kunsthochschule gegangen." Bei Keweloh ist das weltweit wohl bekannteste Animationsstudio für seine Berufswahl verantwortlich gewesen. "Ich hab zwar schon als Kind gerne gezeichnet und Zeichentrickfilme geliebt, aber erst als ich im Studium gesehen habe, was 'Pixar' plötzlich machte, dachte ich: abgefahren!"

Aber wie sieht der Alltag in einem Animationsstudio eigentlich aus? Serien und Filmprojekte wie "Studio Riese" gehören eher zur Ausnahme als zur Regel, machen den Designern aber besonders viel Spaß. Produziert wurde die Serie 2016/2017 für das Sportsatire-Format "Wumms", und es gab am Ende rund 40 Folgen, die online zu sehen waren.

Das Tagesgeschäft des Soulcage Department besteht eher aus der Animation von Werbespots. Zu den Kunden gehören kleine und große Unternehmen in Deutschland und Österreich. Viele Projekte sind überregional. In der Regel treten Agenturen an das Team heran. Eine Idee beziehungsweise Story für die geplanten Spots gibt es oft schon, die Umsetzung liegt dann bei den Animationsexperten. Los geht es meist mit dem Entwurf für einen groben Ablauf des jeweiligen Spots und mit der Figurenentwicklung. Auch wenn der Begriff Animationsfigur heute längst den Begriff Zeichentrickfigur abgelöst hat, wird gerade am Anfang hin und wieder noch per Hand gezeichnet, bevor die Figuren auf dem Computer landen. „Erst mal baut man die Figur auf gut Glück“, sagt Ernsting. Manchmal gefällt dem Kunden gleich der erste Entwurf, manchmal dauert es länger. „Die Augen größer, die Ohren länger, ein anderes Outfit“, sagt Ernsting. „Die Entwicklung bis zur fertigen Figur ist ein stufenweiser Prozess, bei dem man sich nach und nach annähert.“

Sind alle zufrieden, geht es an den eigentlichen Bau. „Wir reden von Bau, denn auch wenn alles am Rechner stattfindet, kann man sich das ähnlich vorstellen, als wenn man eine Figur analog aus Ton bauen würde, mit einem Drahtskelett und Kleidung“, sagt Ernsting. Für den Laien zusammengefasst: Aus einem digitalen Drahtgitterball wird die Figur modelliert, und damit sie sich auch bewegen kann, bekommt sie ein Skelett, welches am Computer quasi Knochen für Knochen bewegt werden kann. Das klingt erst mal einfach, ist aber ein langwieriger, aufwendiger Prozess, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und bei dem jedes Detail sitzen muss.

Hase, Huhn, Frosch, Schwein, Fisch – gefühlt hat das Team schon das halbe Tierreich animiert. Sprechende Früchte für ein Unternehmen für Erfrischungsgetränke, Weihnachtsmänner für einen Elektronikanbieter. Das Repertoire ist breit. Auch einen animierten Falco für ein österreichisches Projekt hat das Team mal entworfen.

Immer wieder müsse man mit dem Irrglauben kämpfen, der Job sei durchgehend lustig, und alle hätten den ganzen Tag nur Spaß und alberten herum, betont Ernsting. Doch so ist es nicht. „Die Technik schreitet permanent voran, wir müssen uns ständig weiterbilden“, sagt er. „Wir sind bei unseren Filmen quasi Beleuchter, Kameramann, Regisseur, Requisiteur und Modellbauer in einem.“ Viele technische Aspekte haben Ernsting und die anderen sich selbst beigebracht, das Kreative, Inhaltliche aber schon im Studium gelernt.

Das macht die Soulcage-Gründer zu ziemlichen Allroundern. Charakterdesign, Animation, technische Hintergründe – in größeren Firmen sind die Arbeitsschritte, die hier jeder übernimmt, teilweise einzelne Berufe. „Und auch bei uns hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen etabliert, wer was macht“, sagt Landt. Und so arbeiten die insgesamt sechs Mitarbeiter bei den Projekten Hand in Hand. Jeder hat seine Lieblingsaufgabe, sein Steckenpferd. Ernsting ist ein großer Fan davon, Orte zu bauen, an denen die Figuren sich später in den Filmen herumtreiben, sowie Hintergründe und Requisiten. Keweloh liebt vor allem die Animation. „Für mich ist es das Schönste, einer Figur Leben einzuhauchen, sie in Bewegung zu setzen“, sagt er. Und Landt beschäftigt sich besonders mit den technischen Aspekten der Animation und sorgt dafür, dass die Figuren sich am Ende auch so bewegen, wie sie sollen. „Die Aufgaben sind so komplex, dass man zwangsläufig im Team arbeiten muss, selbst bei kurzen Werbespots“, sagt Keweloh. Aber auch das macht die Arbeit in einem Animationsbüro aus. Genau wie ein anderer Aspekt: „Man macht immer wieder etwas Neues und ist jeden Tag kreativ gefordert“, sagt Landt.