Haben Grund zum Feiern: Saskia Wegelein-Golovkov und Jan van Hasselt vom Filmbüro Bremen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Eigentlich hätte das Filmbüro Bremen in diesem Jahr doppelten Anlass zum Feiern: Zum einen gibt es die Interessenvertretung der Bremer Filmschaffenden seit nunmehr 30 Jahren, zum anderen feiert der Videokunst-Förderpreis in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Aber eins nach dem anderen, dachten sich die Verantwortlichen. Darum steht 2018 erst einmal im Zeichen der Videokunst.

Doch was genau macht der gemeinnützige Verein, der sein Büro seit fünf Jahren im Herzen des Schnoor hat, alles, und zu welchem Zweck wurde er gegründet? Die Erklärung ist simpel: "Ende der Achtziger wurden in vielen Bundesländern Filmbüros von freien Filmschaffenden gegründet, weil diese einfach eine Interessenvertretung brauchten und sich irgendwie organisieren mussten", sagt Saskia Wegelein-Golovkov aus der Geschäftsführung des Filmbüros.

Seit 1991 bekommt das Bremer Büro eine institutionelle Förderung vom Senator für Kultur, die die Kosten für das Büro und für zwei halbe Stellen abdeckt. Des Weiteren finanziert sich der Verein durch die Mitgliedsbeiträge seiner 105 Mitglieder und durch das Einwerben von Projektmitteln.

"Egal ob Quereinsteiger, Anfänger oder Profi: Alle, die irgendwas mit Film machen oder machen wollen, finden hier ein offenes Ohr, können mit Projekten, Fragen und Ideen vorbeikommen", sagt Wegelein-Golovkov. Angeboten wird eine individuelle Beratung, genauso wie verschiedene Veranstaltungsangebote, Seminare und Workshops sowie Förderungen. Das Filmbüro präsentiert zum Beispiel geförderte Filme in unterschiedlichen Formaten (zum Beispiel der Reihe "Heimspiel Bremen") und sorgt mit Netzwerkveranstaltungen ("Kochtopf") dafür, dass die Filmschaffenden sich kennenlernen und Raum zum Austauschen haben. Um die 200 Filmschaffende gehen beim Filmbüro regelmäßig ein und aus, schätzt Wegelein-Golovkov. Eine Vereinsmitgliedschaft ist keine Pflicht, wenn man die Angebote nutzen will.

Die Filmförderung macht einen wichtigen Teil der Arbeit des Filmbüros aus. Im Fokus steht vor allem die Förderung von dokumentarischen, experimentellen und künstlerischen Film- und Videoarbeiten in Bremen. Die größte Stärke des Filmbüros: "Wir denken nicht in Formaten", sagt Wegelein-Golovkov. "Wir sagen niemandem: Das musst du so oder so machen. Wir bestärken, anstatt in Bahnen zu lenken, die es schon gibt. Nur so können Innovationen entstehen."

Vier verschiedene Förderinstrumente bietet der Verein an, beginnend bei einer Mikroförderung für kleine Projekte. Das Projektstipendium "Filmstart" initiiert das Filmbüro seit vier Jahren in Kooperation mit Nordmedia. Das Geld kommt von der Nordmedia, das Filmbüro vergibt das Preisgeld nach seinen Prinzipien. Es gibt eine unabhängige Fachjury, die nicht aus Gremienvertreter von Sendern oder großen Organisationen besteht, sondern aus einzelnen Medienschaffenden. "Diese entscheiden nach Kriterien, die nicht den wirtschaftlichen Erfolg vorneweg setzen", sagt Wegelein-Golovkov. "Es geht um die Förderung von Kunst, von kulturellen Entwicklungen." In dem Format dürfe das Filmbüro auch mal Risiken eingehen und Sachen fördern, bei denen niemand ganz sicher ist, was daraus wird. "In der Kunst darf man nicht immer die sichere Bank bedienen. Da muss man ausprobieren", sagt Wegelein-Golovkov. Bei "Filmstart" werden Projekte unterstützt, deren Realisierung zwischen 1000 und 10 000 Euro benötigt. Alles was größer ist, laufe über Nordmedia.

Beim bundesweit ausgeschriebenen Dokumentarfilm-Förderpreis können Filmemacher eine Idee für einen Dokumentarfilm einreichen, welche sie mit dem Preisgeld weiter recherchieren können. Das Geld können die Filmemacher frei einsetzen, zum Beispiel auch für Recherchereisen. "Das ist sehr wichtig", sagt Jan van Hasselt vom Filmbüro. "Oft wird heutzutage schon ein Konzept erwartet, in dem alles drinsteht." Dies sei aber oft gar nicht umsetzbar ohne Unterstützung am Anfang.

Rund 120 Einreichungen habe es im vergangenen Jahr gegeben, unter denen sich auch viele renommierte Dokumentarfilmer befanden. 13 000 Euro werden im Rahmen des Förderpreises an jährlich zwei bis vier Projekte vergeben. Einer der Preisträger, so die Bedingung, muss aus Bremen kommen. Aktuell finanziert das Filmbüro die Förderung mithilfe von Spenden.

Nicht zuletzt hat das Filmbüro gerade zum 25. Mal den Videokunst-Förderpreis vergeben, auf den sich Leute aus allen deutschsprachigen Ländern sowie aus den Partnerstädten Bremens und Bremerhavens bewerben können. Gefördert werden hierbei Ideen, die die Künstler im Anschluss innerhalb eines Jahres umsetzen und schließlich in einer Ausstellung in einer Bremer Institution zeigen können. In diesem Jahr waren die Arbeiten der prämierten Künstler von März bis Mai in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) zu sehen.

Das Jubiläum des Förderpreises will das Filmbüro mit dem Festival "2-200" am 15. September feiern. Ab 15 Uhr finden am Tor 40 am Güterbahnhof (neben der Kletteranlage Linie 7) Vorträge und Diskussionen statt, es werden Installationen und Filme gezeigt, es gibt Konzerte sowie Performances und am Ende eine Party. Ein bunter Nachmittag und Abend, mit einem niedrigschwelligen Angebot fernab des sonstigen Galerie- und Ausstellungskontextes, mit dem Ziel, dass auch Leute "einfach mal gucken" kommen, die bisher nicht mit Videokunst in Berührung gekommen sind. "Alles etwas zeitgemäßer und mit Raum, um auch einmal darüber zu reden", sagt van Hasselt, der das Festival kuratiert hat.

Mit Ende des Jubiläumsjahres wird der Preis für die Zukunft auch ein bisschen anders ausgerichtet und nur noch alle zwei Jahre verliehen. Dafür soll es jeweils im Jahr zwischen den Ausstellungen der Preisträger eine feierliche Verleihung geben, an der auch ehemalige Preisträger beteiligt sein sollen.

Das Vereinsjubiläum soll dann im kommenden Jahr begangen werden. Wie die Feierlichkeiten genau aussehen sollen, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings, so Wegelein-Golovkov, "dass das Programm zum Jubiläum ein bunter Blumenstrauß wird", passend zum ebenso bunten und vielseitigen Arbeitsalltag des Filmbüros.

Weitere Informationen

Das Filmbüro ruft dazu auf, noch bis einschließlich Mittwoch, 12. September, kurze Videoclips an 2-200@web.de zu senden. Die Filmschnipsel dürfen maximal acht Sekunden lang sein und zwei bis 200 Bilder enthalten. Bei Format und Inhalt gibt es keine Vorgaben. Alle Einsendungen werden Teil eines Videokunstwerkes, das beim Festival "2-200" gezeigt wird. Mehr zum Wettbewerb und Festival-Programm unter www.filmbuero-bremen.de.