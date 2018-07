Kay Schellack ist in Bremen oft für die hier produzierten Folgen des "Tatort" unterwegs - an der Schlachte entspannt er auch gerne mal. (Frank Thomas Koch)

"Location Scout" - das klingt nach weiter Welt und spannenden Geschichten. Und das stimmt auch. Aber dazu kommen zermürbende Suchen, stundenlange Autofahrten und Arbeitstage, die oft um fünf Uhr morgens beginnen. In Kay Schellacks Fall gehört auch harte körperliche Arbeit und viel Organisation dazu. Denn der Bremer sucht nicht nur die richtigen Drehorte für einen Film, sondern kümmert sich auch um die Motiv-Aufnahmeleitung.

Ganz zu Beginn des Arbeitsprozesses allerdings bekommt Kay Schellack das Drehbuch. "Ich spreche mit dem Filmausstatter über den Look des Films, sozusagen die Atmosphäre, die Stimmung. Da hilft es, eine gemeinsame Fantasie zu entwickeln", erklärt er. Hierbei sei Kommunikation alles: "Wenn ein Regisseur mir sagt: 'finde mal einen magischen Ort', dann frag ich mich: Was für einer soll's denn sein? Einer mit oder ohne Einhorn? So ein magischer Ort sieht ja für jeden anders aus."

Oft sind es Fernsehspielfilme, manchmal auch Dokumentationen, Kinofilme oder Werbevideos, für die der Location Scout engagiert wird. Ein großer Teil der Szenen wird in Gebäuden gedreht - in Wohnungen, Häusern, Büros oder Fabriken. "Ein normaler Tatort hat ungefähr 35 verschiedene Locations. Etwa sieben davon sind Straßen oder Bürgersteige, das ist einfach. Im Schnitt muss ich also 18 Orte finden."

Ausreichend teure Villen in Bremen

Dafür fährt Schellack mit dem Auto durch die Bremer Viertel, fotografiert Straßenzüge und Fassaden. "Wenn ich zum Beispiel ein Haus sehe, das zum Stil des Films und zu der Szene passen würde, dann klingle ich dort. In Bremen sind die Leute in der Regel recht offen und finden es oft toll, wenn ich sie frage, ob wir bei ihnen drehen dürfen." Zwar werden manchmal auch leere Wohnungen oder ganze Gebäude eigens für Filme angemietet und eingerichtet, "viel authentischer und detailgetreuer eingerichtet sind aber bewohnte Räume", so Schellack.

Manchmal kann er auch auf sein Archiv zurückgreifen, denn in mehr als 25 Jahren in Bremen hat er schon viele Orte gesehen. Auch wenn die Drehorte eines Films zueinander passen müssen, dürfen sie sich nicht zu ähnlich sein. Der Zuschauer muss die Räumlichkeiten, in denen die Handlung spielt, auseinander halten und den verschiedenen Figuren zuordnen können. Doch ein Drehort muss noch vielen anderen Anforderungen entsprechen: "Was nützt es, einen tollen Platz an einem See zu finden, in dem man wunderbar eine Leiche finden könnte, wenn keine Straße in nächster Nähe ist? Die Geräte für den Dreh müssen auf kurzem Weg zum Drehort gelangen."

Laute, unkontrollierbare Geräusche, zum Beispiel an Autobahnen oder in Flugschneisen, sind zudem genauso ungünstig wie Windräder, Menschenmengen oder zu wenig Platz. Bestenfalls muss sich am Drehort das ganze Team aufhalten können: 30 bis 40 Leute plus Technik. "In einer Zwei-Zimmer-Wohnung lässt es sich schlecht arbeiten. Deshalb leben die Figuren in Filmen manchmal in Wohnungen, die von der Größe her eigentlich über ihre Verhältnisse hinaus gehen", erklärt er.

Unterschiedlich aufwendig

Meist schlägt Schellack, der beispielsweise für den Bremer "Tatort" arbeitet, zwei oder drei verschiedene Orte für eine Szene vor. Teure Villen und verrauchte Eckkneipen gebe es viele in Bremen. Ein Schloss oder einen großen Nachtclub dagegen nicht. Deshalb ist die Suche nach einem Drehort auch unterschiedlich aufwendig. Bei manchen Szenen hat Schellack schon eine Straße, ein Gebäude oder eine Wohnung im Hinterkopf. Bei anderen dauert die Recherche zwei Wochen. Ist alles geritzt, zeigt der Location Scout dem Filmausstatter seine Bilder und wählt mit ihm und manchmal dem Regisseur die Orte final aus.

Dann beginnt Schellacks zweiter Job: der des Motiv-Aufnahmeleiters. Er telefoniert mit Behörden, beantragt Drehgenehmigungen und spricht mit Hausbesitzern und Mietern genaue Termine ab. Er ist verantwortlich dafür, dass an den Drehtagen keine parkenden Autos im Weg stehen und genug Platz für die Lkw ist. Er mietet Toiletten und sucht Aufenthaltsräume für die Crew. Manchmal wacht Kay Schellack vor einem Dreh nachts auf.

"Dann habe ich schon im Traum LKWs hin und her geparkt. Und ich gehe im Kopf noch einmal alles durch, überlege, ob ich an alles gedacht habe", erzählt er. Er ist morgens der Erste am Drehort, kontrolliert, ob die Parkverbote eingehalten wurden. Die Drehtage sind meist sehr lang. "Wenn ich einen Auftrag habe, weiß meine Frau, dass ich für zwei, drei Monate quasi weg bin. Dafür habe ich dann in anderen Monaten komplett frei."

Keine offizielle Ausbildung

Die freie Zeit genießt der Location Scout gern mit seinen beiden Kindern, bevor der nächste Auftrag ansteht. Für drei bis vier Produktionen arbeitet Schellack etwa im Jahr, in Bremen ist er, wie er sagt, der Einzige seiner Art. In den 1990er-Jahren ist er aus Hamburg, wo er fürs "Großstadtrevier" tätig war, nach Bremen gezogen. "In der Großstadt zu arbeiten ist sehr mühselig und die Leute haben oft keine Lust, dass bei ihnen gedreht wird", sagt er. In Bremen sei das anders. Außerdem mag Kay Schellack die Stadt. "Hier geht auch manchmal, was in größeren Städten nicht geht – die Wege sind kürzer, man kennt sich."

Den Job des Location Scouts existiert in Deutschland erst seit den 1990er-Jahren, eine offizielle Ausbildung gibt es nicht. "Zunächst bin ich eineinhalb Jahre mit einem Szenenbildner herumgezogen. So habe ich den Blick fürs Filmische gelernt", erzählt Kay Schellack. Doch auch einige seiner Eigenschaften qualifizierten ihn für den Beruf: "Ich gehe gern mit Menschen um, außerdem muss man eine Vorstellung dafür entwickeln, was beim Film geht und was nicht."

Der freundliche und respektvolle Umgang mit anderen liegt Schellack am Herzen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass uns die Leute in ihre Wohnungen lassen. Mir ist wichtig, dass wir vorsichtig und mit einer gewissen Demut mit den Orten umgehen." Wenn alles gut geht, hat der Location Scout dann auf einmal neue Kontakte. "Am tollsten ist es, wenn die ganze Nachbarschaft ein Event draus macht. Meist gucken erst die Kinder zu, irgendwann kommen die Erwachsenen, dann beobachten alle gemeinsam, was in ihrer Straße passiert."