Bis zur Austrahlung eines Films ist es ein langer Produktionsprozess. (dpa)

Der banalste Satz, den man über Filme schreiben kann, beinhaltet die ganze Wahrheit: Jeder schaut sie. Manche mögen ihren Fernseher dem Elektroschrott opfern, weil das gerade en vogue ist, das Internet auch anno 2018 noch für nerviges Neuland halten, Streaming verteufeln oder dem Kino wegen hoher Popcorn-Preise den Rücken kehren. Niemand, also: wirklich niemand, würde aber allen Ernstes auf die Idee kommen, Sätze zu sagen wie: Filme sind blöd. Ich schaue keine Filme. Von Filmen halte ich grundsätzlich gar nichts. Sehr wahrscheinlich sind all das ungesagte Sätze. Früher Schlangestehen an der Kinokasse, heute Binge Watching, Marathonschauen auf Streamingseiten. Geändert hat das nichts: Der Film ist die Konsens-Kulturtechnik überhaupt.

Jeder kann aus dem Stand eine Handvoll Zitate runterbeten, Szenen nachahmen, sagen, wo und wann man den Lieblingsfilm zum ersten Mal gesehen hat. Den Film, das große Ganze, mag und kennt jeder. Um den Weg dahin wissen die Wenigsten. Klar, Schauspieler werden verehrt, Regisseure bewundert, aber dann hört es meist schon auf. Natürlich braucht es mehr Menschen, damit aus einer Idee ein fertiger Film wird. Von diesen Menschen soll unsere neue Serie handeln. Allein in Bremen arbeiten etwa 150 Filmschaffende. Sie werden wir in den kommenden Wochen und Monaten in loser Abfolge an dieser Stelle begleiten. Wir werden Kameraleuten über die Schulter blicken, Synchronsprechern lauschen, Maskenbildnern zusehen. Bevor es losgeht, geben wir einen schematischen Überblick. Film ab!

1. Der Rohstoff

Am Anfang steht die Idee, sie ist der Rohstoff. Im Grunde ähnelt das Filmemachen dem Häuserbau. Wer mit seinem Rohstoff eine Geschichte bauen will, braucht erst einmal einen Grundriss: Das Exposé, meist nur wenige Seiten lang, stellt Handlung, Hauptdarsteller und Erzählperspektive vor. Es ist gewissermaßen das Verkaufsargument. Ohne Exposé bekommt kein Autor den Zuschlag für seine Idee. Erst später, im sogenannten Treatment, erzählt der Autor die Geschichte etwas ausführlicher und gliedert sie in Szenen und Dialoge, sodass eine grobe filmische Struktur entsteht. Das Drehbuch liefert dann genaue Angaben zu den Einzelaufnahmen des Films.

Drehbuchschreiben heißt, eine Geschichte in bewegten Bildern zu erzählen. Der Leser eines Drehbuchs sieht, was die Kamera sieht. Kino im Kopf. Grundsätzlich gilt: Eine Seite Drehbuch entspricht etwa einer Minute Film. Dabei geht dem Drehbuch der Roman-Sound völlig ab. Mitreißende Prosa sucht man vergebens, stattdessen Bauanleitung-Charakter. Die beiden Bausteine des Drehbuchs sind Szenen und Sequenzen. Die Sequenz ist das wichtigste Element des Drehbuchs, eine Serie von Szenen, zusammengehalten vom Rohstoff: der grundlegenden Idee.

2. Der Produzent

Wenn die Idee zu einer Geschichte der Rohstoff ist, dann ist derProduzent der Bauherr. Er sucht nach Autoren, liest und bewertet Drehbücher. Wenn er erst einmal den passenden Stoff gefunden hat, überwacht und begleitet er das Bauvorhaben. Der Produzent trägt die Verantwortung, in mehrfacher Hinsicht. Er dirigiert und unterstützt den kreativen Prozess der Filmschaffenden. Und er stellt sicher, dass ein Film finanziert werden kann. Natürlich ist das Filmemachen ein Geschäft, und der Produzent trägt dabei das wohl größte Risiko.

Er muss sich darum sorgen, ob die Produktion teurer wird als geplant. Ob der Film vom Publikum angenommen wird. Ob die Erlöse genügen, um die Investitionen in den Film wieder einzunehmen. Der Produzent ist deshalb oft gezwungen, auch eine Art Marketingmanager zu sein. Er visiert die Zielgruppe des Films an und kümmert sich um die entsprechende Vermarktung.

3. Der Regisseur

Hat der Produzent seinen Rohstoff gefunden, geht es an die kreative Umsetzung. Dafür ist der Regisseur zuständig. Nicht selten ist er schon am Drehbuch beteiligt. Danach liegt es an ihm, das Drehbuch lebendig werden zu lassen. Er ist der Dramaturg, die kreative Kraft, die für das Gelingen des Gesamtwerks zuständig ist. Der Regisseur besetzt das Filmpersonal, er sucht die Darsteller, Künstler, Techniker aus. Er entwirft ein musikalisches Konzept, führt lange Gespräche mit seinen Hauptdarstellern, erklärt ihnen ihre Rollen und wählt die Drehorte aus.

Dabei helfen ihm die Regieassistenten. Im Grunde ist der Regisseur derdirekte Vorgesetzte des gesamten Kreativstabs von Kameraleuten über Kostümbildner hin zu Schauspielern und Stuntmen. Wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, begleitet er Tontechniker, Cutter und Coloristen. Sein Job endet erst, wenn der Film längst in den Kinos angelaufen und die PR-Kampagne vorbei ist.

4. Die Vorbereiter

Um seinen dramaturgischen Plan umzusetzen, braucht der Regisseur Hilfe. Und weil die Dreharbeiten zu einem Film ein ziemlich technisches Unterfangen sind, endet die Personalliste nicht bei den Schauspielern. Ein Dreh kann nur beginnen, wenn die Vorbereiter bereits am Werk waren. Lange bevor die Schauspieler vor die Kamera treten, beginnen die Vorbereiter bereits mit ihrer Arbeit. Sie sind viele, es braucht einige von ihnen.

Es braucht Lichttechniker, sogenannte Beleuchter, die Filme ins rechte Licht rücken, vorab die Lichtverhältnisse an den Drehorten prüfen und gemeinsam mit Kameraleuten einen Beleuchtungsplan für alle Szenen entwerfen. Es braucht Szenenbildner, die die Kulisse am Drehort gestalten. Es braucht Maskenbilder, die sich um das Aussehen der Schauspieler kümmern, sie schminken, frisieren und optisch in ihre Filmfiguren verwandeln. Und es braucht Kostümbildner, die für diepassende Kleidung der Schauspieler sorgen.

5. Die Umsetzer

Erst wenn die Vorbereiter fertig sind, können die Dreharbeiten beginnen. Die eigentliche Umsetzung des Rohstoffs findet erst jetzt statt. Im Fokus stehen die Schauspieler, um sie kreist das Geschehen. Anders als etwa beim Theater müssen sie meist weniger proben, ihre Einsätze dafür umso häufiger wiederholen. Die Kameraleute filmen die Handlung nicht chronologisch. Die Schauspieler müssen deshalb zwischen den Szenen springen, bis alle Aufnahmen am Drehort fertig sind.

Wann das der Fall ist, entscheiden Kameraleute und in letzter Instanz natürlich der Regisseur. Wenn es in Szenen für die Schauspieler gefährlich werden kann, springen Stuntmen ein. Sie werden dann zum Double der Schauspieler. Weil all das aber natürlich nicht nur gesehen, sondern auch gehört werden will, braucht es noch Toningenieure, die am Drehort alle Originaltöne aufnehmen, die später die Nachbereiter in der Postproduktion weiterverarbeiten.

6. Die Nachbereiter

Wenn die Dreharbeiten zum Film beendet sind, beginnt der Job der Nachbereiter. Die Filmeditoren, auch Cutter genannt, sieben durchs Rohmaterial, das bei den Dreharbeiten entstanden ist. Dabei schneiden sie den Film nicht bloß, sie montieren die einzelnen Szenen aneinander. Ihre Auswahl entscheidet darüber, ob ein Film funktioniert oder nicht. Filmeditoren bestimmen den Rhythmus eines Films.

Den Sound zum Takt der Schnitte liefern die Komponisten der Filmmusik. Die Geräuschemacher sorgen dafür, dass die Klangkulisse aus mehr besteht als den Stimmen der Schauspieler und der Musik des Komponisten. Sie stellen etwa das Getrappel von Füßen, das Rascheln von Kleidung oder das Klappern von Geschirr nach. Ihnen reichen dafür meist schon ein paar Requisiten und der eigene Körper. Anschließend setzen noch Synchronsprecher ihre Stimme ein, um fremdsprachige Filme mit der gewünschten Sprache zu versehen.

7. Die Verbreiter

Ist ein Film fertig, soll er natürlich gezeigt werden. Der Filmverleih ist das Bindeglied zwischen der Produktion und den Konsumenten eines Filmes. Er vermietet Filme an Kinos. Jede Woche kommen zahlreiche neue Filme in die Filmkunsttheater, Programm-, Kommunal- oder großen Multiplexkinos im ganzen Land. Aber wie aus der Masse hervorstechen? Filmfestivals stellen im Vorfeld oftmals eine gute Werbeplattform dar und können die Erfolgschancen erhöhen.

Natürlich sollen aber gar nicht alle Filme im Kino gezeigt werden. Viele Spielfilme, Serien, Dokumentationen und andere Formate werden auch fürs Fernsehen gedreht. Außerdem ist in den vergangenen Jahren eine weitere wichtige Plattform dazugekommen: Streaming-Anbieter wie Netflix oder Prime Video. Diverse Inhalte werden gezielt für diese Plattformen produziert und können so direkt im Heimkino geschaut werden.