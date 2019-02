Die mexikanische Rocklegende: Sofía Espinosa spielt die Sängerin Gloria Trevi im biografischen Spielfilm "Gloria" (2014). (City 46)

In kaputten Springerstiefeln tanzt und singt Gloria im Büro des berühmten mexikanischen Musikproduzenten Sergio Andrade. Sie hat nur diese eine Chance, um ihn von ihrem Talent zu überzeugen, deshalb gibt sie alles. Andrade wendet sich ab. Dennoch lächelt er, als hätte er das Potenzial des späteren lateinamerikanischen Superstars Gloria Trevi bereits erkannt. Als er sich zu ihr umdreht, fordert er sie auf, ihre Stiefel auszuziehen. Doch bei den Schuhen bleibt es nicht: „Ich muss sehen, wie dein Körper geformt ist.“

Mit dieser beunruhigenden Casting-Szene beginnt der biografische Spielfilm „Gloria“ (2014), der von den Schattenseiten des Ruhms der mexikanischen Sängerin erzählt. Der Film ist einer von zehn, die auf dem diesjährigen Bremer Musikfilmfestival vom siebten bis zum 13. Februar im Kommunalkino City 46 zu sehen sind. Das Thema „The Price of Fame“ (übersetzt: Der Preis des Ruhms) hält diese Auswahl der Festivalinitiatoren Julie Comparini, Alina Rotaru und Karl-Heinz Schmid zusammen. Mit dem mexikanischen Spielfilm „Gloria“ wolle man die Me-too-Debatte der vergangenen Jahre aufgreifen, erklärt Comparini. Im Zuge der Bewegung hatten zahlreiche Künstlerinnen offenbart, dass sie auf ihrem Weg wiederholt Opfer sexueller Gewalt in der männerdominierten Film- und Musikbranche geworden waren. Diese Gewalt erfährt auch die 16-jährige Gloria (Sofía Espinosa). Für den Erfolg muss sie permanente Grenzüberschreitungen des Produzenten in Kauf nehmen: Sie unterzeichnet einen Vertrag, der es ihr verbietet, einen Freund zu haben.

Die Teenagerin darf sich nur in ihren 35-jährigen Chef verlieben, was sie auch scheinbar bereits zu Anfang tut. Doch was die Sängerin stets stört: Sie muss ihren Sergio mit einem Hofstaat von jungen Frauen und minderjährigen Mädchen teilen. Sexuelle und gewalttätige Misshandlungen gehören zum Alltag. Als pädophilen Sexkult bezeichnet Comparini Andrades System, das der mexikanische Musikproduzent über Jahrzehnte betrieb.

Für den Superstar Gloria Trevi wurde dieser Kult Normalität, die sie erst im Alter von über 30 Jahren hinterfragte. „Für sie und die Mädchen war klar: Das tut man, um eine Karriere zu haben“, erklärt Comparini. Sexuelle Erpressung behandelt der Kuratorin zufolge auch der Spielfilmklassiker „Das Phantom der Oper“ (1925): Die schöne Frau solle sich ihm, dem Phantom, hingeben, sonst sprenge es das Opernhaus in die Luft. Nur dieser Festivalbeitrag wird in der Kulturkirche St. Stephani mit Orgelbegleitung zu sehen sein. Wie man Ruhm durch Lügen erlangt, erzählt der britische Film „The Great Hip Hop Hoax“ (2013). Darin beschließen zwei erfolglose schottische Rapper, sich als kalifornisches Duo auszugeben. Der Plan geht auf: Beide werden berühmt. Auch durch eine Lüge bekannt wurde der DDR-Sänger Gerhard „Gundi“ Gundermann. Regisseur Andreas Dresen erzählt im Spielfilm „Gundermann“ (2018) die Geschichte des Rebellen, der sich nach der Wende als Stasispitzel entpuppte.

Aktuelles gibt es auch zu sehen

Aus dem vergangenen Jahr ist auch „Mathangi/Maya/M.I.A.“, der an drei Abenden läuft. Laut Comparini war es den Veranstaltern wichtig, auch aktuelle Musikfilme auf dem alle zwei Jahre stattfindenden Festival zu zeigen, die bisher nicht in Bremen zu sehen waren. Der Dokumentarfilm zeichnet die Entwicklung der britischen Popmusikerin M.I.A. nach, die als politische Aktivistin mehrmals in Erscheinung trat. Sie singt und rappt über Fluchtthemen sowie die Unruhen in Sri Lanka, dem Herkunftsland ihres Vaters. Das Land erforschte sie auch als Dokumentarfilmerin, bevor sie ihre Musikkarriere begann. Ihre Originalaufnahmen aus dieser Zeit sind Teil des aktuellen Films von Steve Loveridge.

Um Dokumentarfilme handelt es sich auch bei Irene Langemanns „Russlands Wunderkinder“, Teil 1 und 2 (2000 und 2010). Die Regisseurin begleitet die Pianistenkarriere sehr begabter Kinder in Russland, die von ihren Lehrern gedrillt werden. Eine besondere Empfehlung des Kuratorenteams ist der Dokumentarfilm „Korla“ (2015), der die Geschichte des mysteriösen stummen Hammond-Orgel-Spielers Korla Pandit erzählt. Ab den 40er-Jahren begeisterte er der die US-Amerikaner mit seiner Musik. Lange wurde angenommen, dass er aus Neu Delhi in Indien kam, bis Forscher diese Herkunft widerlegten. Was mit einem Promi passiert, wenn die Berühmtheit nachlässt, erzählt der Spielfilm „Casanova Variations“ (2014). Der Frauenheld Casanova (John Malkovich) ist gealtert. Die sexuellen Ausschweifungen der Jugendjahre sind lange her. Doch eine Dichterin (Veronica Ferres) bringt Unruhe in die Altersresidenz.

Weitere Informationen

Das Musikfilmfestival findet vom 7. bis zum 13. Februar in Bremen statt. Das Programm gibt es unter www.city46.de.