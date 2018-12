Mit einem fesselnden Kammerspiel bestreitet Regisseurin Suzi Ewing ihr Langfilmdebüt. Die zehn mal zehn Meter, auf die der Filmtitel anspielt, sind der Umfang einer schalldichten Zelle, die Lewis (Luke Evans) für einen ganz speziellen Gast vorbereitet hat. Monatelang hat er Cathy (Kelly Reilly) beobachtet, sein designiertes Opfer. Nachdem er sie am helllichten Tag von einem Parkplatz entführt und interniert hat, stellt er ihr Fragen. Sehr viele Fragen. Darunter eine immer wiederkehrende: wie ihr Name laute. Merke: Nichts ist, wie es scheint in diesem nicht nur räumlich beklemmenden Thriller, der mit spannenden Wendungen aufwartet.

Weitere Informationen

10 x 10.

84 Minuten.

Label: Alive.