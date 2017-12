Blick auf die Bremer Kunsthalle. (Christina Kuhaupt)

Auf eine Förderung von gut 1,5 Millionen Euro können sich vier Bremer Kulturhäuser freuen. Das Theater Bremen, die Stadtbibliothek, das Focke-Museum und die Kunsthalle Bremen befinden sich unter den 17 Einrichtungen, die bundesweit mit dem Programm „360° - Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wurden. Ziel des Programms ist es, die kulturelle Vielfalt deutscher Städte auch in den kulturellen Institutionen des Landes widerzuspiegeln. Die vier Bremer Kulturhäuser erhalten jeweils 360 000 Euro und müssen 50 000 dazu selbst beisteuern.

Das Theater Bremen will ein neues künstlerisches Programm damit entwickeln, das die Wahrnehmungen von Menschen mit Migrationshintergrund stärker reflektiert. Die Stadtbibliothek Bremen will neue Zielgruppen, die bisher eine niedrige Beteiligung an ihren Angeboten hatten, stärker bei deren Gestaltung miteinbeziehen. Das Focke-Museum wird in den kommenden Jahren die Entwicklung neuer Perspektiven auf die Stadtgeschichte vorantreiben und seine Ausstellungen überarbeiten, während sich die Kunsthalle den Aspekten des Postkolonialismus und der Migration in ihrem Programm sowie deren Kommunikation widmet.