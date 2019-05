Udo Lindenberg startet seine Deutschlandtournee 2019 am 31. Mai in Bremen - und setzt sie tags darauf auf gleicher Bühne fort. (Axel Heimken/dpa)

Udo Lindenberg Live 2019: So schlicht der Titel, so opulent dürfte die Show werden auf der Deutschlandtournee, die Udo am Freitag, 31. Mai, in der ÖVB Arena in Bremen startet - und auf derselben Bühne gleich tags darauf fortsetzt. 17 Sattelschlepper sind laut Lindenbergs Presse-Agentur nötig, um das Konzert-Equipment durch die Republik zu kutschieren - zwei mehr als bei seinen bisherigen Shows.

Angekündigt wird eine "Riesenrevue" mit 30 mal zehn Meter messenden LED-Wänden und zahlreichen neuen visuellen Effekten. "Völlig neuer Look, neue Kostüme, viele Überraschungen" - so viel wird immerhin im Vorfeld verraten. Und dass nicht nur die bekannten "Panikkomplicen" mitwirken, sondern Udo auf der Bühne auch von "tollen Gästen" flankiert wird.

In Bremen entert Udo am 31. Mai (ausverkauft) und beim Zusatzkonzert am Sonnabend, 1. Juni, die Bühne um 20 Uhr. Zwei Konzerte gibt Lindenberg auf seiner Deutschlandtournee nicht nur in Bremen, sondern auch in Berlin, Leipzig und Erfurt sowie in Köln, Mannheim, Stuttgart und Dortmund. In Hamburg steht Udo Lindenberg in der Barclaycard Arena sogar an drei Abenden hintereinander auf der Bühne. Weitere Tourstationen sind Frankfurt, München und Hannover. Insgesamt stehen 23 Konzerte auf dem Tourplan.