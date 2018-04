Das sehen die Bremer und deren Sympathisanten naturgemäß besonders gern: einen denkbar aktuellen Cartoonband zum 50. Jubiläum des studentisch bewegten Jahres 1968 – und alle vier Spottbildkünstler, die biografische Berührungspunkte mit unserer lachkulturell hochmögenden Region haben, sind darin prominent vertreten. Namentlich Bettina Bexte und Miriam Wurster, Til Mette und Harm Bengen. Miriam Wurster beispielsweise präsentiert in der gewitzten Anthologie unter dem Leitwort "Shoppen mit Oma" eine besonders betörende Illustration. Ihr Beitrag zu 1968, einer von dreien, zeigt eine junge Frau, die wie selbstverständlich im Begriff ist, in einem Dessousgeschäft nach neuen Büstenhaltern Ausschau zu halten. Die sie begleitende Großmutter, gewandet in fairhandelsüblichen Öko-Chic, belehrt ihre Enkelin: "Als ich so alt war wie du, haben wir die Dinger verbrannt!" So drollig kann es also zugehen, wenn eine vermeintlich emanzipatorische und progressive Kleiderordnung lediglich zwei Generationen später als heillos veraltet bewertet wird.

Bettina Bexte wiederum hat zu dem beachtlichen Buch unter dem Titel "Alltag in der Kommune" eine wunderbar detaillierte Zeichnung beigesteuert, auf der vier sogenannte Haremsdamen des Kommune-1-Gründers Rainer Langhans ihren lockigen Herzbuben wissen lassen, dass er sich, um unappetitlichen Lausbefall abzuwenden, erst nach einem gründlichen Friseurbesuch der Hoffnung auf Beischlaf hingeben darf.

Wie ein "Who is who" der komischen Kunst hierzulande liest sich die den Band beschließende Liste der Beiträger, zu denen die Polit-Künstler Gerhard Seyfried, Klaus Stuttmann, Franziska Becker und Rudi Hurzlmeier zählen. HENDRIK WERNER

Weitere Informationen

Saskia Wagner (Hrsg.): Die 68er. Cartoons.

Lappan, Oldenburg. 128 Seiten, 14 €.