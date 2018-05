In der Romanverfilmung „Cosmopolis“ nach Don DeLillo muss sich der skrupellose Börsenspekulant Eric Packer (Robert Pattinson) gegen so manche Anfeindung erwehren. (Dpa)

Bremen. Ein Milliardär lässt sich durch New York kutschieren und beobachtet durch die Fenster seiner Stretchlimousine die Realität, die ihm fremd geworden ist. Dieses Szenario aus dem Bestseller von Don DeLillo hat sich Regisseur David Cronenberg vorgenommen und in "Cosmopolis" verfilmt. Als gefühlskalter, junger Wall-Street-Spekulant ist Robert Pattinson zu sehen, der sich in dieser Rolle weiter von seinem Image als Mädchenschwarm und "Twilight"-Vampir distanzieren will. Auch die Nebenrollen konnte der Kanadier Cronenberg ("Eine dunkle Begierde") mit Stars wie Juliette Binoche und Paul Giamatti prominent besetzen.

"Cosmopolis" ist ein Film, auf den man sich einlassen muss. Vielleicht deshalb, weil die tiefsinnigen Dialoge aus dem Roman über einen unterkühlten Geschäftsmann von wenig Action begleitet werden. Dafür erschafft Cronenberg eine abgeschottete Welt: Fast der gesamte Film spielt in besagter Stretchlimousine, in der sich Eric Packer (Pattinson) durch Manhattan zu seinem Lieblingsfriseur fahren lässt.

Unterwegs steigen seine Berater, seine Frau, eine Geliebte und ein Arzt ein, der seine Prostata untersucht. Die Straßen sind verstopft. Der US-Präsident ist zu Besuch, die halbe Stadt ist abgesperrt. Zugleich protestieren Globalisierungsgegner. Auch auf Packer, der sein Geld Börsenspekulationen verdankt, hat es ein Attentäter abgesehen.

Cronenberg schrieb das Drehbuch in nur sechs Tagen. Er übernahm die Dialoge eins zu eins – ebenso wie die Struktur des 2003 erschienenen Bestsellers. "Das Buch war zur Verfilmung perfekt", sagte der 69-Jährige in einem Interview. Wie aktuell das Buch noch immer sei, hätten die Proteste der "Occupy Wall Street"-Bewegung während der Dreharbeiten gezeigt, die tatsächlich halb New York lahmlegten.

Die Realität holt die Fiktion ein

Auch im Film klingen Wirtschafts- und Finanzkrise an sowie Fragen nach der Zukunft. Doch spielen sie nur am Rand eine Rolle. Und während DeLillos Roman wegen seiner Kritik an Börsenspekulationen und Millionenverlusten fast etwas Prophetisches hatte, zeigt der Film angesichts aktueller Ereignisse kaum etwas Neues.

Dafür taucht Cronenberg in die Psyche eines Mannes ein, für den das Leben langweilig und berechenbar geworden ist. Packer hat sein eigenes Reich geschaffen, sich entfremdet und den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Auf der Suche nach Nervenkitzel und Gefühlen erschießt er einen Menschen. Seine Identität findet er erst in seinem von ihm initiierten Niedergang.

Als gewissenloser Börsenspekulant hat Ex-Vampir Pattinson eine Paraderolle gefunden. "Als ich das Drehbuch las, meinte ich eine Stimme zu hören. Ich hätte die Rolle sofort spielen können", gibt der Schauspieler, der Cronenbergs neuer Lieblingsdarsteller zu werden scheint, zu Protokoll: In Cannes, wo der Film seine Premiere feierte, offenbarte der Regisseur, dass er auch sein nächstes Projekt "Maps to the Stars" mit Pattinson drehen will.

"Cosmopolis" ist ein Film, den man ein zweites Mal sehen muss, um seine Bedeutung zu erfassen. Der philosophische Gehalt gibt viele unliebsame Wahrheiten über unsere Gesellschaft wieder.

Den WESER-KURIER-Kinoblog und Videos zu den Kinostarts der Woche gibt es unter www.weser-kurier.de/freizeit