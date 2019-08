Die vorgebliche Sparrenburg gilt angeblich als Wahrzeichen der vermeintlichen Stadt Bielefeld. (Friso Gentsch)

Vor 25 Jahren setzte der satirisch gestimmte Informatikstudent Achim Held eine Verschwörungstheorie in die Welt, die sich bis heute hartnäckig hält: Bielefeld, besagt seine gewagte und doch durchaus stimmige These, gebe es nicht. Sämtliche vermeintlichen Indizien, die zum Beweis der Existenz der angeblich in Ostwestfalen liegenden Stadt herangezogen werden, seien gefälscht. Fotografien, Autokennzeichen, Landkarten – alles manipuliert. Sei es durch Aliens, sei es durch Geheimdienste. Bielefake sozusagen.

Held, der damals generell konspirative Umtriebe persiflieren wollte, konnte kulturgeschichtlich gewichtige Gründe anführen, um das Vorhandensein des vorgeblichen Ortes anzuzweifeln. Schließlich hatten sowohl der Dramatiker Carl Zuckmayer – in seinem Stück „Der Gesang im Feuerofen“ (1950) – als auch der Rocker Udo Lindenberg – in dem Lied „Rätselhaftes Bielefeld“ (1976) – die mutmaßliche Ansiedlung als merkwürdig entrückt, ja jenseitig beschrieben: „Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, / dann sehen wir uns in Bielefeld!“

Jetzt hat eine Institution, die sich Stadtmarketing Bielefeld nennt, ein Preisgeld in Höhe von einer Million Euro für denjenigen ausgelobt, der schlüssige Beweise für die Nichtexistenz der Stadt vorlegt. Weil – und jetzt wird es etwas kompliziert – ausgerechnet Achim Held nicht mehr an die von ihm lancierte Theorie zu glauben vorgibt, unterstützt er die Aktion auf einer Internetseite (www.bielefeldmillion.de) – und posiert mit einem gelben Miniatur-Ortsschild, auf dem „Bielefeld – Schön, dass es dich doch gibt“ steht. Zugleich ist eine Kampagne unter dem Leitwort „#Bielefeldmillion – Das Ende einer Verschwörung“ angelaufen. Gezeigt werden unter anderem pittoreske Ansichten einer Stadt, unter der Slogans wie „Zu schön, um nicht wahr zu sein“ prangen.

„Hohe Kontingenz von Ereignissen bedeutet, dass alles, was ist, auch anders sein könnte“, hat der scharfsinnige Systemtheoretiker Niklas Luhmann (1927-1998) einmal bemerkt. Dem Vernehmen nach lehrte der Mann an der Universität Bielefeld.