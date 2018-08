Der kenianische Film „Rafiki“ erzählt von der Liebe zweier Mädchen zueinander. (Verleih)

Es gibt „Milk“, in dem Sean Penn den schwulen Bürgerrechtsaktivisten und ersten schwulen Stadtrat San Franciscos, Harvey Milk, spielt. „Brokeback Mountain“ erzählt von zwei Cowboys, die sich ineinander verlieben. In „Carol“ beginnt Cate Blanchett eine Affäre mit Rooney Mara. Schwule und lesbische Liebes- und Lebensgeschichten sind im Mainstreamkino angekommen, und auch das Thema Transsexualität ist nicht mehr tabu.

In „The Danish Girl“ spielt Eddie Redmayne die Malerin Lili Elbe, die als Mann geboren wurde und sich als erster Mensch einer geschlechtsanpassenden Operation unterzogen hat. Alles gut also, kein Bedarf mehr für eine Veranstaltung, die sich mit dezidiert mit Queerness, dem Abweichen von der heterosexuellen Norm, befasst?

„Man muss sich ja immer fragen, welche Bilder sind das, die da vermittelt werden“, sagt Christine Rüffert. Rüffert hat das Queerfilm-Festival Bremen vor 25 Jahren mitgegründet. Auch dieses Jahr findet die Verstaltung, die mit viel Einsatz einer Gruppe Ehrenamtlicher organisiert wird, statt: vom 9. bis zum 14. Oktober, im City 46. „Mainstreamfilme sollen ja vor allem für ein möglichst großes Publikum verständlich sein, da wird dann viel erklärt. Authentische Bilder aus den Lebenswelten schwuler, lesbischer oder Trans-Menschen zeigen diese Werke aber nicht“. Bilder also, in denen die Community sich wiederfindet mit ihren Anliegen und Problemen, mithin ihrem Alltag.

Filme, die Mut machen

Das ist zu sehen in unabhängig produzierten Filmen, die es selten ins Programm der Verleiher schaffen, und von daher ihre Zuschauer und Zuschauerinnen auf Veranstaltungen wie dem in Bremen finden. Deutschlandweit gibt es weitere 15 queere Filmfestivals, auch in Hamburg und Oldenburg.

Dieses Jahr ist mit „Touch me not“ ein Film im Programm, der eine gewisse Prominenz genießt: Er hat den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele Berlin gewonnen. In den Kritiken war allerdings vor allem die Rede davon, wie verstörend das alles sei, was Regisseurin Adina Pintilie da zeige – was Christine Rüfferts generelle Einschätzung wiederum bestätigt.

In „Touch me not“ geht es um drei Menschen, die ihre Vorstellungen von Sexualität reflektieren und diese in dokumentarischen Szenen sehr deutlich ausleben. Die anderen Filme im Programm porträtieren beispielsweise ein älteres schwules Paar („Die Ehe der Herren Schultze“) oder eine schwarze Transfrau aus Sao Paulo („Bixa Travesty“), erzählen den Kampf ungleicher Geschwister („Alaska is a Drag“) oder die Liebesgeschichte zweier Mädchen in Kenia („Rafiki“) – ein Film, der in seinem Entstehungsland verboten ist, dort ist Homosexualität strafbar.

Für die queere Gemeinde seien solche Filmabende – und ist somit das Festival – „auch eine Form von Empowerment“, sagt Nicolai Roth, 23 Jahre alt und erst seit Kurzem im Organisationsteam. Man bestärke sich gegenseitig in der derzeit herrschenden allgemeinen Gemengelage zwischen Optimismus und Pessimus. Dieses Mutmachen sei, bei allen Fortschritten der vergangenen Jahrzehnte, immer noch notwendig.

„Uns wäre es natürlich am liebsten, wenn man überhaupt niemanden über seine sexuelle Orientierung oder seine gewählte Identität definieren würde“, formuliert Christine Rüffert. Doch bis dahin sei es noch ein weiter Weg. Rüffert zitiert passend dazu eine Studie: 41 Prozent aller Deutschen fänden es unangenehm, wenn der eigene Sohn schwul wäre. Mit den zunehmenden rechtspopulistischen Tendenzen werde das Klima für die queere Community zudem rauer; ganz abgesehen davon, dass „schwul“ unter Jugendlichen genauso ein Schimpfwort ist wie „Opfer“.

"Es muss eine Selbstständigkeit sein"

Doch das Queerfilmfestival ist nicht nur eine Gelegenheit, zusammenzurücken, zu sehen, dass man nicht allein ist und sich nicht kirre machen zu lassen. Es bietet auch Anstoß für Diskussionen. Auf dem ersten Festival 1994 ging es eher darum, schwul-lesbische Filmhistorie wie „Marokko“ (mit Marlene Dietrich) zu präsentieren und damit ein Gegengewicht zu bilden zu all den homosexuellen Figuren, die als Schreckgespenster durch die Filmhistorie geistern: lesbische Gefängniswärterinnen oder schwule Serienkiller.

Das war quasi Basisarbeit, und zwar im Nachgang zu einem historischen Datum: Am 11. Juni 1994 wurde der berüchtigte Paragraf 175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. „Es ging damals zunächst einmal darum, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, queer zu leben“, sagt Rüffert.

Heute sei man dagegen „problemorientiert“. „Aus welcher Familie komme ich, in welcher möchte ich leben, will ich Kinder?“ seien exemplarische Fragestellungen. Nicolai Roth kann sich für die Zukunft Programmschwerpunkte zu den Lebenswelten von Inter- und Transpersonen vorstellen; dieses Jahr wird es zudem auch um queere Geflüchtete aus Asien und Osteuropa gehen und die Diskriminierung in deren Heimatländern.

Auf interessierte heterosexuelle Zuschauerinnen und Zuschauer ist das Team des Festivals gespannt. Man will kein geschlossener Zirkel sein, es sei allerdings möglich, dass sich Menschen ohne die Erfahrungswerte queerer Lebensweise nicht jede Anspielung und jedes ikonische Bild erschließe, mutmaßt Christine Rüffert.

Trotzdem wünschen sich Rüffert und Roth, dass ein heterosexuelles Publikum „vielleicht durch die Filme seine eigenen gelebten Rollenmuster in Frage stellt“. In 25 Jahren, da sind sich Christine Rüffert und Nicolai Roth übrigens sicher, wird es immer noch genug Bedarf für ein Queerfilmfestival geben. „Wir haben in der Zeit seit 1994 erfahren, dass Veränderung viel Zeit braucht. Und leider gibt es auch immer viel Gegenwind“, sagt Christine Rüffert.

Weitere Informationen

25. Queerfilmfestival Bremen, 9. bis 14. Oktober, City 46. Programm und weitere Infos unter www.queerfilm.de