Soll zum Musikzentrum werden: die Bremer Glocke. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Viel Geld für große Pläne: In seiner sogenannten Bereinigungssitzung hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag 40 Millionen Euro für die Erweiterung und den Umbau der Glocke bewilligt.

Das teilte die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann mit - sie hatte den Antrag maßgeblich n Berlin vorangetrieben. „Das ist die beste Nachricht des Jahres! Darüber freue ich mich als kulturpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und als Bremer Abgeordnete ganz besonders“, sagte Motschmann.

Das Konzerthaus an der Domsheide, das 1928 eingeweiht wurde, will mit diesen Mitteln unter anderem einen dritten Saal für musikalische Zukunftsprojekte, Tagungen, Kongresse und Probenmöglichkeiten bauen. „Neues Musikzentrum Glocke“ lautet die Überschrift, unter der das Projekt steht, das in den nächsten fünf Jahre umgesetzt werden wird, so Musikfestintendant Thomas Albert, der die Pläne maßgeblich mit entwickelt hat. Dabei geht es auch darum, das Haus für jüngere Musikfans zu öffnen und die Gegend um die Glocke herum städtebaulich voranzubringen.