Wer wissen will, was Liebe ist, muss nur das Radio anmachen. „Liebe ist alles“, singt das Berliner Duo Rosenstolz – und eigentlich ist damit alles gesagt. Nichts beschäftigt den Menschen mehr, nichts beglückt, quält, verwirrt ihn so sehr wie die Liebe. Das spiegelt sich auch in der Literatur, die naturgemäß abbildet, was ihre Schöpfer umtreibt. Gäbe es ein Verzeichnis, das alle bisher erschienenen Bücher nach Themen ordnet, es wäre doch sehr verwunderlich, ginge Platz eins nicht an dieses große, allgegenwärtige und doch nie fassbare Gefühl.

Wenig verwunderlich also, dass die Veranstalter der 44. Literarischen Woche den Dauerbrenner zum diesjährigen Motto auserkoren. Vom 16. bis 23. Januar wird es in Lesungen, Diskussionsrunden, Filmvorführungen, Ausstellungen, Workshops, Performances und auf einer offenen Bühne um die Frage gehen, wie die Liebe heute in Literatur und Kunst findet. „Liebe in unübersichtlichen Zeiten“ lautet das diesjährige Motto – denn immerhin, sagt Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek, würden Lebens- und Liebesstile immer auch von gesellschaftlichen Umbrüchen berührt. Und von denen gebe es derzeit schließlich so einige.

Davon, was passiert, wenn die Liebe lediglich eine Momentaufnahme ist, erzählt Nora Bossong in ihrem im September erschienenen Roman „Schutzzone“. Er handelt von Mira, einer jungen Frau, die für die Vereinten Nationen arbeitet. Die vielen Lügen, mit denen andere ganz selbstverständlich hantieren, stoßen sie ab, machen ihr Angst. Von Beginn an ist deshalb klar, dass ihre Affäre mit Milan, den sie von früher kennt, nicht von Dauer sein kann. Denn Milan ist einer von ihnen. Für Bossong ist ihre Lesung am 16. Januar in der Stadtbibliothek ein Heimspiel: Die inzwischen in Berlin lebende Schriftstellerin wurde 1982 in Bremen geboren.

Um die Liebe zur Kunst und zur Papierkunst im Speziellen geht es bei Darío Zeruto. In Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes hat der 1965 auf Kuba geborene Künstler eine Ausstellung konzipiert, in der er Buch-Objekte, Installationen und grafische Werke präsentiert. Bei der Vernissage am 17. Januar ist Zeruto selbst zugegen; die Schau ist bis zum 29. Februar in der Stadtbibliothek zu sehen.

Von Liebe und politischem Widerstand berichtet Norman Ohler in seinem Buch „Harro und Libertas“, das die wahre Geschichte des Ehepaars Harro und Libertas Schulze-Boysen erzählt, die gemeinsam gegen den Naziterror kämpften. Der 1970 geborene Literat liest am 18. Januar in der Stadtbibliothek. Weitere Lesungen mit anschließendem Gespräch erwarten Besucher am 20. und 21. Januar: Demian Lienhard („Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat“) ist in der Volkshochschule zu Gast, Helene Bukowski („Milchzähne“) liest in der Kulturkirche St. Stephani.

An Bilderbuchliebhaber richtet sich die Veranstaltung „Ungleiche Liebe“: Die Kinderbuchautorin und -illustratorin Daniela Kulot erzählt am 23. Januar in der Stadtbibliothek, wie sie Kindern das abstrakte Gefühl der Liebe vermittelt. Wer selbst zum Besten geben will, was die Liebe ihn hat zu Papier bringen lassen, kann der Offenen Bühne einen Besuch abstatten; willkommen sind sowohl erfahrene Autorinnen und Autoren als auch Neulinge. Um vorherige Anmeldung wird gebeten (jens.laloire@literaturkontor-bremen.de).

Den Höhepunkt bildet wie immer die Verleihung des Bremer Literaturpreises: Am 20. Januar wird Barbara Honigmann für ihren Roman „Georg“ geehrt; Tonio Schachinger erhält für „Nicht wie ihr“ den Förderpreis. Am Vorabend lesen beide im kleinen Glockensaal. Ausgerichtet werden die Veranstaltungen der Literarischen Woche von verschiedenen Bremer Kulturinstitutionen, darunter die Stadtbibliothek, das virtuelle Literaturhaus und das Literaturkontor. Kooperationspartner ist die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung.

