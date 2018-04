5K HD - der Name klingt kompliziert, die Musik ist es nicht. In der Mitte: Sängerin Mira Lu Kovacs. (INGO PERTRAMER)

Bremen. Das Etikett Austro-Pop ist in unserem südlichen Nachbarland schon vor vielen Jahren − noch vor Zeiten des seligen Falco − Musikern aufgeklebt worden. Momentan gibt es aber einen erneuten Aufschwung dieses Austro-Pop, repräsentiert von Bands wie Bilderbuch, Kreisky oder zuletzt Wanda, die auch bei uns ziemlich erfolgreich sind. Jetzt gibt es noch eine neue spannende Band aus Wien, die sich hinter dem etwas kryptischen Namen 5K HD verbirgt und in Österreich bereits als „Supergroup“ gefeiert wird. Es handelt sich um den Zusammenschluss der Jazzformation Kompost 3, die ungleich zum Namen ein Quartett ist, mit der Sängerin Mira Lu Kovacs. Kompost 3 absolvierten im Frühjahr 2014 in Bremen bei der Messe Jazzahead!, deren diesjährige Ausgabe am 19. April startet, einen überzeugenden Auftritt und haben im Herbst desselben Jahres auch noch den Bremer Jazzpreis gewonnen.

Bei aller Bereitschaft musikalische Risiken einzugehen, ist Kompost 3 aber eine Jazzformation. Mira Lu Kovacs ist Singer-Songwriterin und erregte mit dem Trio Schmieds Puls in Österreich allerhand Aufmerksamkeit. Zuletzt hat sie aber bereits bei Aufnahmen von Kompost 3 mitgewirkt. Inzwischen ist daraus das Bandprojekt 5K HD geworden, das Ende des vorigen Jahres sein Debütalbum „And To In A“ veröffentlicht hat. Die Musik des Quintetts ist stilistisch nicht leicht einzuordnen: Jazz, Electro, Indie-Rock, manchmal extrem schleppende Tempi, die an Bohren & der Club of Gore denken lassen. Dessen ungeachtet wird 5K HD unter Austro-Pop geführt, ein Zuordnung, die nicht so recht passt. Das findet auch Mira Lu Kovacs, die aber auch zu bedenken gibt: „Andererseits sind wir Musiker, die sich mit Genre-Zuordnungen ohnehin schwer tun, weil wir ständig die Grenzen überschreiten, uns im Crossover-Bereich bewegen. Das liegt sicher auch daran, dass wir uns so schnell langweilen, und traditioneller Jazz ist im Jahr 2018 auch nicht mehr das, woran man musikalisch wächst.“ Die Sängerin ergänzt, dass alle in der Band gerne gute Popmusik hören und R&B und HipHop. „Vielleicht machen wir unsere Idealversion von Pop, was bedeutet, in freie Bereiche zu gehen, ohne dass es Jazz ist.“

Deshalb mag Mira Lu Kovacs den Begriff Pop auch nicht ganz ausgrenzen, zumal die Band im letzten Jahr bei Konzerten festgestellt hat, „dass ein Publikum, dass sonst eher Pop von Bands wie Bilderbuch hört, mit unserer Art von Musik durchaus etwas anfangen kann“. Die zehn Songs von „And To In A“ haben durchgängig englische Texte, die aber in den hypnotischen Klangtrauben mitunter in den Hintergrund treten, das weiß auch die Sängerin, die ja auch Songschreiberin ist, sie betont aber: „Texte sind mir immer sehr, sehr wichtig, aber in dieser Band passiert so viel, dass die Texte vielleicht in den Hintergrund treten und es ist nur zwei-, dreimal so, dass der Text deutlich im Vordergrund steht; ansonsten sind die Songs weniger erzählend, eher wortmalerisch.“

Einen Song nimmt sie aus, das am Ende des Albums stehende Titelstück „And To In A“. Darin hat Mira Lu Kovacs den Satz „A poet brings sense in order to words“ im Stile der konkreten Poesie mehrfach variiert, wobei jede Satz-Variation weiterhin Sinn ergibt. Der Song ist nach Einschätzung der Sängerin übrigens der am stärksten mit Jazz in Kontakt stehende. Zu 5K HD gehören neben der Sängerin der Trompeter Martin Eberle, Keyboarder Benny Ommerzell, Manu Mayr am Bass und Lukas König am Schlagzeug.