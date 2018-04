Josh Hartnett spielt die Hauptrolle in diesem packenden Überlebensdrama, das Scott Waugh in der tief verschneiten Sierra Nevada angesiedelt hat. Zu besichtigen ist die Wandlung eines verantwortungslosen Adrenalin- und Pillenjunkies zu einem Mann, der das Prinzip Eigenverantwortung entdeckt: Ex-Eishockeyspieler Eric LeMarque (Hartnett) gerät während einer Snowboard-Tour abseits gesicherter Pisten in einen verheerenden Schneesturm, der ihn neben der Ausrüstung die Orientierung kostet. "6 Below" ist einer wahren Geschichte nachempfunden worden, die sich im Jahr 2004 zugetragen hat. Zum hiesigen Frühlingsbeginn, mithin antizyklisch, lässt sich die horrende Parabel über einen, der Demut lernte, sozusagen mit wohligem Schaudern genießen. HENDRIK WERNER

6 Below – Verschollen im Schnee. 98 Minuten. Label: Universum Film.