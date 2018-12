Fesenfeld·Alte Neustadt. Mit einiger Verspätung zieht die Shakespeare Company bis Ende März aus dem Concordia-Theater wieder ins Theater am Leibnizplatz zurück. Bis dahin pendeln die Mitarbeiter der Company zwischen den beiden Standorten hin und her. In Kürze beginnt das große Packen, am Samstag ist die erste Vorstellung in der Neustadt nach dem Umbau. Rund 800 Kostüme, die noch im Concordia-Theater hängen, müssen eingepackt und an die alte Wirkungsstätte in der Neustadt zurückgebracht werden.

Heike Neugebauer holt wieder einen Karton mit Kostümen aus dem Concordia-Theater ab. FOTOS: WALTER GERBRACHT

Die Shakespeare Company verlässt das Concordia-Theater und zieht zurück in sein neues, altes Theater am Leibnizplatz. Noch befinden sich rund 800 Kostüme und die Schneiderei im Fesenfeld. Im Technik- und auch im Bühnenraum aber herrscht das ganz normale Umzugschaos. Einige Kartons warten auf ihren Abtransport, Kabel und andere Utensilien müssen erst noch eingepackt werden. Und an wieder anderen Stellen weisen Lücken darauf hin, dass schon einiges fortgeschafft worden ist.

Mehrmals täglich sei sie zwischen Concordia und Leibnizplatz unterwegs, sagt Heike Neugebauer, die bei der Company für Bühne und Kostüme zuständig ist. Und auch der Güterbahnhof liegt öfter auf der Route, weil sich dort der Kostümfundus und das Bühnenbildlager der Theatergruppe befinden.

Völlig unbeeindruckt vom geordneten Chaos um sie herum schneidert Gewandmeisterin Galina Rikkert an einem Kostüm weiter, während Heike Neugebauer einige fertige Kostüme für das Stück "Richard III" in einen Wäschekorb packt und für den Transport vom Concordia ins Theater am Leibnizplatz fertig macht. Geprobt wird schon länger in der Neustadt – und zwar abends, damit sich die Schauspieler und Handwerker, die noch immer im generalüberholten Theater zu tun haben, nicht gegenseitig behindern. Nach den Proben kommt erst einmal vieles wieder zurück auf die rechte Weserseite.

Hier sieht es nach Umzug aus: Der Zuschauerraum des Concordia-Theaters ist leer.

Ist das Theater am Leibnizplatz aber erst einmal fertig, wird es geräumiger sein als vorher. Schon die Garderoben sind jetzt viel größer, und hinter vielen Türen verbergen sich Lager- und Abstellräume. Dann soll auch der Fundus vom Güterbahnhof in die Neustadt geholt und der Keller, den die Company extra dafür gemietet hat, gekündigt werden. Mindestens 200 Kleider- und Umzugskartons stehen noch herum, schätzt Heike Neugebauer. Für die Bühnenbilder wird es aber wohl auch im neuen Haus keinen Platz geben, sodass sie wohl am Güterbahnhof bleiben.

Die Company habe neue Fans beispielsweise gewonnen, sagt Heike Neugebauer. "Die Neustädter sind aber auch froh, wenn wir wieder da sind." Für die Besucher des Theaters am Leibnizplatz hat sich nach dem Wiedereinzug der Shakespeare Company einiges geändert. Das Foyer ist größer, es gibt einen zweiten Eingang vom Parkplatz in der Schulstraße aus und ein großes Behinderten-WC. Auch ins Restaurant "Falstaff" haben die Gäste vom Foyer aus Einblick.

Um sich Galina Rikkerts und Heike Neugebauers neue Schneiderei an alter Wirkungsstätte vorstellen zu können, braucht es momentan noch ein bisschen Fantasie. Der Raum ist leer, Kabel liegen auf dem Boden und Staub beherrscht das Bild. Wo sich die Schneiderei im neuen Haus befinden wird, steht schon fest. Das trifft auf die wenigsten Räume abseits von Bühne und Garderoben zu. Die einzelnen Arbeitsbereiche konkurrieren um die besten Räume – auch das gehört für Heike Neugebauer zum Umzug dazu. "Wir müssen uns erst mal wieder finden." Das Wichtigste sei sowieso, dass Bühne, Zuschauerraum und Foyer bis 1. März hergerichtet seien, denn morgen feiert "Richard III" Premiere. Hinter den Kulissen wird die Arbeit weitergehen. Und auch Heike Neugebauer wird beim Pendeln zwischen Concordia, Leibnizplatz und Güterbahnhof noch einige Kilometer zurücklegen, bis alle Kartons gepackt und einen Platz im neuen Theater gefunden haben.

Heike Neugebauer verlässt das Concordia-Theater mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Das ist so ein berühmtes Haus. Was hier für berühmte Leute gearbeitet haben", sagt sie. Was aus dem geschichtsträchtigen Haus wird, ist noch immer offen (siehe auch neben stehende Texte).