Beyoncé und Ehemann Jay-Z. (dpa)

Die Pop-Prinzessin ist endgültig zur Königin gereift. So packend, so tiefgründig, so ästhetisch und so persönlich war ein Album in der Welt des Pop selten: Mit „Lemonade“ hat die oft als „Queen B“ bezeichnete Sängerin Beyoncé (34) ein visuelles und musikalisches Meisterwerk geschaffen. Es ist eine Hommage an schwarze Frauen und ein Paukenschlag in der kriselnden Beziehung mit ihrem Ehemann Jay-Z, eine Abrechnung mit dem und Liebeserklärung an den Rapper zugleich.

„Er will mich nur, wenn ich nicht da bin. Besser Becky mit den guten Haaren anrufen.“ Der Satz aus dem träumerischen Titel „Sorry“ von einer zutiefst verletzt wirkenden Beyoncé ist nur einer von vielen, mit dem sie ihm Ehebruch vorwirft. „Betrügst Du mich?“, fragt sie an anderer Stelle. „Ich kann Deine Geheimnisse riechen.“ Schnell kamen Spekulationen auf, dass mit der mysteriösen Becky die Designerin Rachel Roy gemeint ist, der eine Affäre mit Jay-Z nachgesagt wurde.

Dass Beyoncé diese pikanten Vorwürfe mit einem Album und einem dazugehörigen, einstündigen Film der gesamten Welt vor die Füße legt, kann man als schallende Ohrfeige für ihren 46-jährigen Partner werten. Und als sei das nicht schon genug, ist „Lemonade“ exklusiv im Streamingdienst Tidal erschienen – der Plattform also, die Jay-Z selbst gehört. Dort heißt es, Beyoncés Projekt drehe sich um den „Weg jeder Frau zu Selbsterkenntnis und Heilung“.

Die elf Stufen dieses schmerzhaften Prozesses, die sie im Film durchspielt und besingt, kann jeder nachempfinden, der selbst schon einmal betrogen wurde: vom düsteren Verdacht über Verleugnung, nackte Wut und Gleichgültigkeit zur inneren Leere, Vergebung und schließlich der Hoffnung, dass die Beziehung so einen Riss nach einer Art Wiedergeburt überstehen kann.

An den Beginn dieses Spannungsbogens setzt Beyoncé die Ballade „Pray You Catch Me“. Ihre Wut über die vermutete Affäre entlädt sie in „Hold Up“: „Sie lieben Dich nicht, wie ich Dich liebe / Kannst Du nicht sehen, dass es keinen Mann über Dir gibt? / Was für eine böse Art, das Mädchen zu behandeln, das Dich liebt.“ Im Film zertrümmert sie zu diesen Zeilen lachend Autoscheiben mit einem Baseballschläger.

Doch Beyoncé wäre nicht Beyoncé, wenn sie sich von Verfehlungen ihres Mannes unterkriegen ließe. „Dies ist Deine letzte Warnung“, rappt sie über den dunklen Bass im mit Jack White produzierten Song „Don‘t Hurt Yourself“. „Du weißt, dass ich Dir Leben gebe / Wenn Du den Dreck nochmal versuchst / verlierst Du Deine Frau“ – und wirft im Film einen Ring in die Kamera. „Wer zum Teufel denkst Du, bin ich?“ Spätestens hier mag man glauben, dass ihre Beziehung zu Jay-Z vor dem Aus steht. Zumal auf dem Schulbus, vor dem Beyoncé und ihre Clique in „Sorry“ tanzen, die Worte „Bye Boy“ stehen.

Ehebruch nur erfunden?

In der zweiten, gelasseneren Hälfte des Albums singt sie von Heilung und Neuanfang. Zugleich hält sich das Gerücht, dass die beiden den Ehebruch nur erfanden und Rachel Roy bezahlten, um mit dem Hype die Verkäufe anzukurbeln.

So persönlich „Lemonade“ ist, bleibt es auch eine Ode an die schwarze Frau, den Süden der USA und Beyoncés Vergangenheit. Der Titel spielt auf ihre Großmutter Hattie White an, die in einer Rede an ihrem 90. Geburtstag sagte: „Es ging auf und ab, aber ich habe immer die innere Kraft gefunden, mich hochzuziehen. Ich bekam Zitronen, aber ich habe Limonade gemacht.“